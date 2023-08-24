吹哨檢舉空汙 新北最高獎200萬

空氣汙染對民眾健康影響大，但稽查不易。新北市政會議昨通過檢舉固定汙染源獎勵辦法，民眾檢舉屬實可獲罰鍰5%獎金，若是現職或離職員工檢舉「吹哨」，獎金提高至10%；以工廠等固定汙染源為例，違反空汙法開罰10萬至2000萬元，若汙染情節重大，吹哨者最高可拿200萬元檢舉獎金。

新北環保局統計，去年接獲公害陳情3萬7184件，噪音汙染居冠占56.99%，其次為異味汙染（屬於空汙）占28.30%。由於空汙易隨時間快速消散，稽查員常獲報後30分鐘內抵達現場仍撲空，因此依空汙法授權訂定檢舉獎勵辦法。

目前桃園、台中、台南3都已訂有吹哨者檢舉空汙10%獎金規定，至今都還未發過吹哨獎金，各環保局表示，條款已發揮嚇阻作用。

新北環保局長程大維說，新北去年空汙檢舉案269件，共裁罰約3558萬，但之前未訂空汙檢舉獎勵辦法，加上空汙不好抓，盼透過檢舉獎金讓汙染者現形。

程大維指出，民眾檢舉空汙屬實，可獲罰鍰5%獎金，由於檢舉固定汙染源，罰款10萬元起跳，獎金最少5000元。若為內部員工檢舉，獎金拉高到10%，若像累犯等汙染情節重大者，除每次檢舉屬實有10%獎金，若採最重罰，可有200萬元獎金。但匿名檢舉或檢舉人為公務員、受委託行使公權力者，或環保局已知悉，則不核發獎金。全案將函請政院備查，預計年底前上路。