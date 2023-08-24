最高補助360萬 老舊公寓增設電梯 新北核定13案

為減少老人困老宅辛酸處境，新北市都更處2019年起推動「電梯特快車方案」，最高可補助360萬元，提高老舊公寓住戶增設電梯意願，共核定13案。新莊區90歲林爺爺住在屋齡50年的4樓公寓，透過爬梯機才能出門到醫院回診，林家邀鄰居申請補助方案，獲市府核定，目前正施工，年底可完工。

住在老舊公寓的長輩，想外出只能慢慢爬樓梯移動，不但吃力，稍有不慎可能跌倒；裝設電梯後，長輩不用再吃力上下爬樓梯，回家更輕鬆（圖）。圖／新北市都更處提供 林爺爺年紀大行動不便，原本2年多前就要申請補助增設電梯，但需要一半以上住戶同意，部分住戶評估自己使用率不高，參與意願低，整合過程花一段時間，直到今年才動工，林爺爺近期已臥床，家屬說，可惜爺爺享受不到電梯，至少能造福其他長輩。

爺爺的女婿表示，增設電梯整體花費500萬元，幸有補助320萬元，負擔減輕許多。他說，不少鄰居已接近七旬，大家很期待電梯早日完工。

另一處位在永和區的電梯申請案，是1棟屋齡35年的5層樓公寓，蔡姓發起人說，過去回家總是「望梯興嘆」，經常一手牽幼兒、一手提嬰兒推車，採買時更狼狽，看到鄰居家長輩須由看護攙扶上下樓，舉步維艱，他認為有必要加設電梯，向市府諮詢後，著手整合鄰居意願，爭取補助320萬。

「電梯特快車方案」是免審議、定額補助與限時獎勵方式，提供5層樓以下公寓增設電梯，工程補助最高200萬元，完工時程獎助金最高120萬元、法定停車位折繳代金獎助最高40萬元，總計上限360萬元。

專案推出至今4年，平均一年僅3案申請，數量不多，都更處表示，主因是一樓住戶認為自己使用不到，且使用空間減少，參與意願不大。金額部分，雖然市府會給補助，住戶還是要各自平均負擔工程費，比率上如何分配是個問題，常發生金額喬不攏的狀況，也有民眾認為，乾脆走都更翻新比較長遠。