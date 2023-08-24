聽新聞
test
0:00 / 0:00

最高補助360萬 老舊公寓增設電梯 新北核定13案

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
住在老舊公寓的長輩，想外出只能慢慢爬樓梯移動，不但吃力，稍有不慎可能跌倒（圖）；裝設電梯後，長輩不用再吃力上下爬樓梯，回家更輕鬆。圖／新北市都更處提供
住在老舊公寓的長輩，想外出只能慢慢爬樓梯移動，不但吃力，稍有不慎可能跌倒（圖）；裝設電梯後，長輩不用再吃力上下爬樓梯，回家更輕鬆。圖／新北市都更處提供

為減少老人困老宅辛酸處境，新北市都更處2019年起推動「電梯特快車方案」，最高可補助360萬元，提高老舊公寓住戶增設電梯意願，共核定13案。新莊區90歲林爺爺住在屋齡50年的4樓公寓，透過爬梯機才能出門到醫院回診，林家邀鄰居申請補助方案，獲市府核定，目前正施工，年底可完工。

住在老舊公寓的長輩，想外出只能慢慢爬樓梯移動，不但吃力，稍有不慎可能跌倒；裝設電梯後，長輩不用再吃力上下爬樓梯，回家更輕鬆（圖）。圖／新北市都更處提供
住在老舊公寓的長輩，想外出只能慢慢爬樓梯移動，不但吃力，稍有不慎可能跌倒；裝設電梯後，長輩不用再吃力上下爬樓梯，回家更輕鬆（圖）。圖／新北市都更處提供
林爺爺年紀大行動不便，原本2年多前就要申請補助增設電梯，但需要一半以上住戶同意，部分住戶評估自己使用率不高，參與意願低，整合過程花一段時間，直到今年才動工，林爺爺近期已臥床，家屬說，可惜爺爺享受不到電梯，至少能造福其他長輩。

爺爺的女婿表示，增設電梯整體花費500萬元，幸有補助320萬元，負擔減輕許多。他說，不少鄰居已接近七旬，大家很期待電梯早日完工。

另一處位在永和區的電梯申請案，是1棟屋齡35年的5層樓公寓，蔡姓發起人說，過去回家總是「望梯興嘆」，經常一手牽幼兒、一手提嬰兒推車，採買時更狼狽，看到鄰居家長輩須由看護攙扶上下樓，舉步維艱，他認為有必要加設電梯，向市府諮詢後，著手整合鄰居意願，爭取補助320萬。

「電梯特快車方案」是免審議、定額補助與限時獎勵方式，提供5層樓以下公寓增設電梯，工程補助最高200萬元，完工時程獎助金最高120萬元、法定停車位折繳代金獎助最高40萬元，總計上限360萬元。

專案推出至今4年，平均一年僅3案申請，數量不多，都更處表示，主因是一樓住戶認為自己使用不到，且使用空間減少，參與意願不大。金額部分，雖然市府會給補助，住戶還是要各自平均負擔工程費，比率上如何分配是個問題，常發生金額喬不攏的狀況，也有民眾認為，乾脆走都更翻新比較長遠。

電梯 爺爺 鄰居

延伸閱讀

新北警局罰鍰超收4億 藍綠議員不滿擱置決算審查

殯葬處爆集體收賄 新北出手防弊：僱員隨身現金不得超過300元

綠酸侯友宜為大群館「喬代誌」 新北回擊：謠言當大秘寶

殯葬處集體收賄插隊撿骨達3千萬元今起訴 新北：人已重新編組

相關新聞

文湖線感應雷擊停駛 改採雙電源

北市前天下午雷雨狂炸，北捷文湖線受雷擊影響，停駛約41分鐘。台北捷運公司昨表示，經檢查發現，是木柵機廠控制台受感應雷擊，...

淡水門牌誤編 400多人投錯里長

新北市淡水區崁頂里規模大，去年里鄰重新編組，里長發現新編的其中一鄰，約225戶、400多人應為隔壁沙崙里里民，卻被劃入崁...

最高補助360萬 老舊公寓增設電梯 新北核定13案

為減少老人困老宅辛酸處境，新北市都更處2019年起推動「電梯特快車方案」，最高可補助360萬元，提高老舊公寓住戶增設電梯...

吹哨檢舉空汙 新北最高獎200萬

空氣汙染對民眾健康影響大，但稽查不易。新北市政會議昨通過檢舉固定汙染源獎勵辦法，民眾檢舉屬實可獲罰鍰5%獎金，若是現職或...

萬里雙興高山地瓜季開賣

新北市萬里區有地形優勢，是紅土台地黏質土壤，搭配高山水氣充足，產出品質優良的台農57號黃金地瓜及66號紅心地瓜。萬里雙興...

防範天坑 蔣萬安：先清查老舊管線

北市近日連續出現天坑，市長蔣萬安昨天下午在公安會報中，指示工務局邀集都發、建管等相關單位，針對道路塌陷，制定通案性處理機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦