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淡水門牌誤編 400多人投錯里長

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市淡水區崁頂里長吳庭岳發現，里內225戶約400多人門牌編釘和行政區劃圖不一致。圖／吳庭岳提供
新北市淡水區崁頂里長吳庭岳發現，里內225戶約400多人門牌編釘和行政區劃圖不一致。圖／吳庭岳提供

新北市淡水區崁頂里規模大，去年里鄰重新編組，里長發現新編的其中一鄰，約225戶、400多人應為隔壁沙崙里里民，卻被劃入崁頂里。市議員鄭宇恩指出，行政疏失讓居民投錯里長，今年5月向民政局、戶所反映，遲遲沒開協調會，兩邊里長、里民無所適從。民政局回應，已啟動更正期程，明年選後立即排程處理。

崁頂里因淡水新市鎮人口移入，現有2萬5960人。淡水戶所去年啟動里鄰重新編組作業，崁頂里從15鄰增至20鄰，里長吳庭岳卻發現，崁頂里新市二路一段76至138號，和崁頂五路165巷11至19號等社區，共計225戶、400多人原為沙崙里，門牌編釘卻將他們劃入崁頂里，等於去年地方選舉投錯里長。

吳庭岳表示，一發現問題立刻通報區公所民政課，戶政單位原稱將在1個月內更正門牌，後續卻說要等里鄰調整再更正，使得民眾陳情、里長辦會勘都出現困擾，他認為這一區與明年總統大選沒直接關係，應盡速解決，不必等到明年大選。

沙崙里里長彭瑀筑說，該里道路需要鋪柏油、人行道鋪整等，因門牌里別是崁頂里，無法處理易造成民怨，雖然公所積極想解決，也找兩邊里長溝通，但卡到大選時間，更正作業只能等選舉完再處理。

鄭宇恩說，現況造成兩個里長困擾，市府未開協調會做明確決議，里民有需求不知找誰反映，連里民活動也不知是否能參加。鄭也說，門牌編錯造成民眾投錯里長，錯誤無法彌補，市府後續處理效能太差。

民政局說，過去崁頂里為一片荒地，人員將2016年至2020年資料誤植，造成門牌誤編。淡水戶所已規畫更正期程，包含說明會、執行計畫、更正通知、更正生效及換發簿證等作業，距明年大選剩不到5個月，依新北市門牌編釘作業要點，整編作業須在投票日前6個月完成，或待選舉後再辦理，因此門牌更正將在明年選後排程處理。行政疏忽部分，待專案結束才會有懲處。

門牌 淡水

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