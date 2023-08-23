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新北警局罰鍰超收4億 藍綠議員不滿擱置決算審查

中央社／ 新北23日電

新北市議會今天審查新北市政府111年度總決算，由於歲入中罰鍰及賠償收入超收逾2成，其中以警察局超收4億餘元最多，引發藍綠議員大表不滿，暫時擱置決算歲入的審查。

新北市議會今天進行委員會聯席審查總決算，審查罰鍰及賠償收入，預算數為新台幣36億9502萬餘元，但決算數達45億4821萬餘元，超收8億餘元，超收幅度逾2成，引藍綠議員不滿，批評市府超收。

國民黨新北市議員周勝考質疑環保局對廠商的空污稽查作業，他指出，廠商被要求改善，但廠商就直接關廠，可是關廠後竟然還被環保局開單裁罰160萬元，他質疑市府有這麼缺錢嗎。

民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩表示，罰鍰收入年年超收不能視為常態，警察局決算罰鍰收入達21億8000多萬元，交通局11億餘元，應檢討超收原因。

新北市警察局長廖訓誠答詢表示，交通執法是權責之一，去年加強取締熱點執法及民眾檢舉案件，另外科技執法量能也升高，導致增加4億多元的罰鍰收入。

新北市財政局長陳榮貴表示，罰鍰收入超收前5大局處分別是警察局超收4.64億元、環保局1億元、交通局1億元、衛生局8000萬元、財政局4300萬元。

無黨籍新北市議員馬見（Lahuy．Ipin）指出，市府應提供各局處罰鍰收入情形。對此，陳榮貴表示，需要時間調各局處資料。

馬見進一步詢問，決算是哪個單位匯整。陳榮貴回答，「回去了解一下」。

對於陳榮貴的回答，馬見指出，市府決算竟不知哪個單位匯整，簡直是莫名其妙。

最後，會議主席鍾宏仁裁定決算歲入暫擱置，等財政局提供議員相關資料後再行審議。

議員 警察

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