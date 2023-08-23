北市連續發生「天坑」 蔣萬安：先針對老舊管線做清查

針對北市連續出現天坑，台北市長蔣萬安下午在公安會報中指示，最近幾次地層下陷，會進行全面檢視，請工務局邀集相關單位，包括都發、建管，針對道路塌陷的後續處理做成通案性處理機制外，也應做全面檢視，會先就老舊管線做一次清查，下一步再針對其他地方，避免後續再發生地層下陷情形。

北市建管處下午在公安會報中針對今年5月13日信義區崇德街60 巷道路塌陷案進行專題報告，加強管理作為，針對北市建築工地正在開挖階段，計有102件，排定由三大公會從5月15日開始逐案現場勘查，目前已全數檢查完畢。針對檢查項目不符合之建築工地已要求停止施工釐清改善。

為了強化管理措施，加強建築工地開挖階段安全管理，自6月分起已委託三大公會不定期進行現場勘查；另就建築工地因違反建築法公共安全、公共交通遭受裁罰或勒令停工案件，同步於建管處網站揭露相關裁處訊息。

另外，也函告工地應主動通報，若工地發生公安意外事件，應於第一時間將原因及緊急應變處理情形主動通知建管處，未通報者，將依建築法相關規定加重裁罰，最高處以9萬元罰款，情節嚴重時並勒令停工。

副市長李四川也提醒建管處，最近下午雷陣雨，開挖工地要加強宣導防範。蔣萬安也表示，信義區的案例，主要因為旁邊有有建案開挖造成地層下陷，最近有許多下午的暴雨，可能造成地層下陷，請建管處加強工地管理加強查核。

蔣萬安也指示，針對有些地方老舊管線，不管是汙水管等，主管機關加強督導；另環保局在進行清疏時，或是新工處 地面上施工，如果有發現相關管線有鬆脫或破裂情形，要即時通報相關單位處理。