快訊

日職／起爆劑大王！王柏融連4場先發敲安 帶動6分逆轉

陳盈潔患失智症入監 醫曝獄中「這」特色恐致病情退化

北市連續發生「天坑」 蔣萬安：先針對老舊管線做清查

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午主持市府公安會報。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午主持市府公安會報。記者楊正海／攝影

針對北市連續出現天坑，台北市長蔣萬安下午在公安會報中指示，最近幾次地層下陷，會進行全面檢視，請工務局邀集相關單位，包括都發、建管，針對道路塌陷的後續處理做成通案性處理機制外，也應做全面檢視，會先就老舊管線做一次清查，下一步再針對其他地方，避免後續再發生地層下陷情形。

北市建管處下午在公安會報中針對今年5月13日信義區崇德街60 巷道路塌陷案進行專題報告，加強管理作為，針對北市建築工地正在開挖階段，計有102件，排定由三大公會從5月15日開始逐案現場勘查，目前已全數檢查完畢。針對檢查項目不符合之建築工地已要求停止施工釐清改善。

為了強化管理措施，加強建築工地開挖階段安全管理，自6月分起已委託三大公會不定期進行現場勘查；另就建築工地因違反建築法公共安全、公共交通遭受裁罰或勒令停工案件，同步於建管處網站揭露相關裁處訊息。

另外，也函告工地應主動通報，若工地發生公安意外事件，應於第一時間將原因及緊急應變處理情形主動通知建管處，未通報者，將依建築法相關規定加重裁罰，最高處以9萬元罰款，情節嚴重時並勒令停工。

副市長李四川也提醒建管處，最近下午雷陣雨，開挖工地要加強宣導防範。蔣萬安也表示，信義區的案例，主要因為旁邊有有建案開挖造成地層下陷，最近有許多下午的暴雨，可能造成地層下陷，請建管處加強工地管理加強查核。

蔣萬安也指示，針對有些地方老舊管線，不管是汙水管等，主管機關加強督導；另環保局在進行清疏時，或是新工處 地面上施工，如果有發現相關管線有鬆脫或破裂情形，要即時通報相關單位處理。

建築 地層下陷 蔣萬安 天坑

延伸閱讀

北市新增1例本土登革熱 蔣萬安：沒旅遊史要特別關注

北市警官驚傳性侵酒店妹 蔣萬安獲悉震怒：屬實絕不寬貸

蔣萬安和濱松市長簽交流協定 兩市旅客互訪有專屬歡迎禮

為全中運延後國高中放寒假引家長抗議 蔣萬安回應了

相關新聞

北市連續發生「天坑」 蔣萬安：先針對老舊管線做清查

針對北市連續出現天坑，台北市長蔣萬安下午在公安會報中指示，最近幾次地層下陷，會進行全面檢視，請工務局邀集相關單位，包括都...

北市新增1例本土登革熱 6旬男未出國且沒去中南部

台北市衛生局今天發布1例登革熱本土案例，為60多歲男性，居住文山區，8月13日出現發燒症狀，19日起陸續出現胸悶、嘔吐、...

北市新增1例本土登革熱 蔣萬安：沒旅遊史要特別關注

台北市衛生局今天發布1例登革熱本土案例，為60多歲男性，居住文山區，8月13日出現發燒症狀，19日起陸續出現胸悶、嘔吐、...

回響／北市史上最嚴競選廣告禁令 建管處：違規將開罰

北市府去年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，是史上最嚴限制競選廣告修法，僅能設在競選辦公室、車輛及指定公布欄，「首...

邀請侯友宜到議會報告決算 新北市府：尊重議事規則

新北市議會舉行10天臨時會，審議2022年總決算報告，歷經兩天提早散會，今終於順利開始逐條審議。不過民進黨議員陳乃瑜認為...

淡水超級大里門牌誤編「劃進隔壁里」 400餘人投錯里長

新北市淡水區崁頂里是新北超級大里之一，去年因人口增加、里鄰重新編組。不料里長發現新編的其中一鄰，有225戶約400人被劃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦