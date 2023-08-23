愛心髮型師帶小孩到平溪義剪 盼當個手心向下的人

新北市崇慧文化教育發展協會今(23)日帶領手心向下義剪團隊來到平溪的嶺腳社區，為社區居民還有獨居長輩剪頭髮，今天九位服務的髮型設計師，都是自願報名而來，其中一位髮型師翁明雪還帶著自己還在讀小學正在放暑假的孩子，跟著義剪團隊上山下海，體驗不同的人事物，希望可以作為孩子的榜樣，長大後也能當個手心向下的人。

十點不到，就有不少阿公阿嬤坐在活動中心外頭，為的就是今天的義剪活動，平常要剪個頭髮，可能還要到平溪市區去，今天有愛心團體直接來為長者剪頭髮，讓長者直呼好貼心，在經過設計師一番巧手，原本沒有整理的頭髮，瞬間俐落清爽不少。

今天到訪的九位設計師清一色都是女性，其中一位髮型師翁明雪還帶著自己正在過暑假的孩子，她說這次義剪巡迴服務，她刻意把孩子帶在身邊，讓孩子可以接近不同類型的族群，也希望自己的善行義舉能常為孩子的榜樣，將來孩子長大也能當個手心向下的人。

平溪區區長李天民也到場關心義剪情形，特地和髮型師一一致謝並致贈感謝狀，區長李天民表示，感謝協會今天到偏鄉來為長者進行義剪服務，透過和貼近長者的互動，也了解長者的生活情形，也關心他們健康狀況，將來有機會也希望這類型的服務也能深入平溪各地。