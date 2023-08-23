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資源不足仍脫穎而出 雙溪中正社區獲金卓越社區甲等

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北市雙溪中正社區，參加今年的新北市金卓越社區選拔，最終還能獲得甲等的成績，實屬難得。圖／觀天下有線電視提供
新北市雙溪中正社區，參加今年的新北市金卓越社區選拔，最終還能獲得甲等的成績，實屬難得。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪中正社區，參加今年的新北市金卓越社區選拔，一路過關斬將，殺進最後20名，在偏鄉資源不足的情況下，最終還能獲得甲等的成績，實屬難得，今(23)日中正社區也進行一個月一次的銀髮共餐，雙溪區公所團隊也特地到場祝賀。

為加強社區發展工作，鼓勵社區發展協會健全組織，推動社區福利服務，選拔服務績效良好或貢獻卓著之社區發展協會，新北市舉辦金卓越社區選拔，雙溪區推薦的牡丹里中正社區，最終獲得甲等成績，讓社區在資源不足的情形下還能得獎已經很滿意。

雙溪區區長林銚傑表示，新北計有463個社區發展協會，今年能獲獎之社區僅有20個，雙溪區資源不足，中正社區能脫穎而出實屬不易，另外107、109、111年，2年選拔一次的金卓越社區，受推薦之社區皆榮獲績效組甲等之殊榮。

中正社區發展協會理事長連福田說，社區能穩健發展到這步，真的要感謝的人很多，區公所團隊的長期輔導，還有志工團隊的願意配合各項事務的推動，讓社區不僅在共餐及銀髮俱樂部屢屢獲獎，更在去年獲選為新北市性別友善社區，讓社區交出漂亮的成績單。

中正社區是一個具有活力的社區，有一群熱情的志工，更有很多關心自己居家環境之居民，彼此在共同營造一個具有關懷、健康及優美生活環境之社區，社區期待能把這份關懷與熱情，發光發熱帶入社區每一角落，讓社區居民生活能更豐富、更精彩。

雙溪區 團隊 績效

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