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響應機車安全月 汐止警前進社區辦交通安全、識詐宣導

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止警分局在樟樹里辦公處辦理「112年度交通執法及事故防制安全觀念推廣暨四季交通安全宣導活動」。圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局在樟樹里辦公處辦理「112年度交通執法及事故防制安全觀念推廣暨四季交通安全宣導活動」。圖／觀天下有線電視提供

隨著臺灣邁入高齡化社會，年長者的交通安全也受到重視，汐止警分局為響應新北市7、8月機車安全月、路口不停讓行人專案及提升轄區高齡者道安防禦觀念，於8月22日在樟樹里辦公處辦理「112年度交通執法及事故防制安全觀念推廣暨四季交通安全宣導活動」。

汐止警分局與樟樹里長高名杉合作，邀請里民共同參與交通安全課程，藉由社區警政的緊密聯繫，以生動活潑的課程加深民眾印象，更提醒長輩行的安全，路口轉彎處車輛「內輪差」險象容易發生極嚴重的交通事故，應當遠離這致命危險；另外現場也宣導行經路口要特別注意車輛動態，開車遵守「慢、看、停」原則，行人遵守「停、看、聽」原則，推廣「停讓文化」，保護自身及用路人安全。

此外，汐止警分局長黃國政再次呼籲，近期天氣炎熱，高齡長者駕車出門前如發現身體不適，應立即就醫，切勿再有駕車行為。暑假期間，警察亦將實施「路口不停讓行人專案」並持續透過重點違規取締、防制巡邏、社區交安宣導等作為，防制青少年危險駕駛，守護路口安全，實現道路零酒駕目標，避免交通事故發生。

另也向大家宣達，應保持警惕，遠離詐騙行為，勿輕信陌生來電或訊息，保護個人資訊，避免成為詐騙的受害者。若收到可疑訊息或遭遇詐騙情況，請立即通報當地警局或撥打165反詐騙專線，共同杜絕詐騙之行為。

詐騙 汐止 路口不停讓行人 高齡化

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