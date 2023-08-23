北市新增1例本土登革熱 蔣萬安：沒旅遊史要特別關注

台北市衛生局今天發布1例登革熱本土案例，為60多歲男性，居住文山區，8月13日出現發燒症狀，19日起陸續出現胸悶、嘔吐、骨頭痛等症狀，20日就醫後通報採檢，23日確診，該個案潛伏期間無出國、無中南部活動史，將持續疫調以釐清感染源。市長蔣萬安下午受訪指出，文山區已經成立應變中心。

蔣萬安指出，新增1例本土登革熱病例住在文山區，過去潛伏期間沒有中南部縣市活動史、旅遊史，第一時間在文山區已經成立應變中心， 並進行居住周遭活動100尺半徑範圍的清消和孳生源消除。另外，也請 各行政區長、里長進行鄰里清消工作。

民眾發生疑似症狀應即刻就醫，市府會進行通報、採檢。另外一定要注意生活周遭的清潔，特別是最近下午有暴雨，容易積水的桶、缸、甕、花盆要消除乾淨，遵循「巡、倒、清、刷」相關工作，也會特別要求相關局處對鄰里的清潔工作。

對於新增本土案例，蔣萬安下午在公安會報中指示，請衛生局等局處特別嚴加重視，因潛伏期很長，這一例沒有旅遊史，需要特別關注。