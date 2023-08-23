萬里雙興高山地瓜季開賣 北部天氣好地瓜甜度比去年高
新北市萬里區因為有地形優勢，加上紅土台地黏質土壤，搭配高山水氣充足，產出品質優良的台農57號黃金地瓜及66號紅心地瓜。萬里雙興高山地瓜季今天開賣，區公所與雙興里長整合在地小農推出地瓜禮盒，可線上訂購宅配到家。地瓜農友說，今年北部天氣好，地瓜甜度比去年高。
萬里區長粘雪琴說，萬里區因為有得天獨厚的地形優勢，加上紅土台地黏質土壤，搭配高山水氣充足，生產出品質優良的台農57號黃金地瓜及66號紅心地瓜。黃金地瓜口感鬆軟，適合烤地瓜烘窯；紅心地瓜則是口感綿密，甜度較高。
每年產季僅有8到9月的萬里雙興高山地瓜季今天開始，萬里區公所今天在萬里新開幕的餐廳「此木窯」宣布開賣，邀請料理女王蔡季芳示範製作地瓜料理。
「地瓜雞絲濃湯」運用57號地瓜，搭配雞胸肉豐富的蛋白質，口感及香氣都非常濃郁；「多彩果香薯泥沙拉」則是將地瓜蒸熟製成薯泥；「冰心地瓜起司月餅」吃起來口感冰冰涼涼，搭配起司更讓地瓜的整體風味更加豐富，帶來多層次的滋味感受。
區公所與雙興里長整合在地小農推出地瓜禮盒，可線上訂購宅配到家，由雙興里辦公處推薦3個銷售窗口余家園、大坪地瓜園及萬里美樹館。
此木窯特色餐廳，是將前身為傳統製磚廠，改造為歐式窯的特色餐廳，從遠處就能見到18層樓高的黑色煙囪，已成為在地的歷史性地標。
此木窯地瓜季期間推出「窯烤地瓜Pizza&地瓜創意麵包」及「萬里地瓜季園區散步野餐套餐」，結合自然與在地風味。
當地業者高家繡球花田也結合三耕體驗農場，於9月1日至10月8日推出「地瓜生態體驗教學」，三姊妹農家樂則推出當季限量套餐。
種植地瓜50多年的地瓜農余棟成表示，近來因為南部下大雨積水，南部地瓜生產量降低，導致北部的價格上漲。北部產量跟去年差不多，但因為天氣好，地瓜甜度比去年更高。
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