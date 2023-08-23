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回響／北市史上最嚴競選廣告禁令 建管處：違規將開罰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市競選廣告物管理自治條例限制堪稱史上最嚴格的競選廣告法規，但北市街頭仍有遊走灰色地帶「類競選廣告」。記者胡經周／攝影
台北市競選廣告物管理自治條例限制堪稱史上最嚴格的競選廣告法規，但北市街頭仍有遊走灰色地帶「類競選廣告」。記者胡經周／攝影

北市府去年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，是史上最嚴限制競選廣告修法，僅能設在競選辦公室、車輛及指定公布欄，「首戰」就是目前如火如荼展開的總統、立委大選。外界期盼能終結競選看板大戰、降低新人參選門檻，但選前「三點不露」的「類競選廣告」不受規範，北市街頭仍有違規或遊走灰色地帶廣告，恐怕還是難造「乾淨」選風。

北市建管處指出，目前尚未有取締，但接獲檢舉就會處理，目前尚未有取締，但接獲檢舉或民眾反映就會處理，會派員到場，若認定違法廣告，就會開罰並要求改善。

至於廣告公布欄的相關規定，北市府針對台北市競選廣告物選舉公布欄設置及管理辦法，訂定草案，目前進度已在6月17日公告，預告期間30日，目前密集開會討論研議，目前草案將送法務局審議，公布廣告態樣及尺寸。

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