回響／北市史上最嚴競選廣告禁令 建管處：違規將開罰

北市府去年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，是史上最嚴限制競選廣告修法，僅能設在競選辦公室、車輛及指定公布欄，「首戰」就是目前如火如荼展開的總統、立委大選。外界期盼能終結競選看板大戰、降低新人參選門檻，但選前「三點不露」的「類競選廣告」不受規範，北市街頭仍有違規或遊走灰色地帶廣告，恐怕還是難造「乾淨」選風。

北市建管處指出，目前尚未有取締，但接獲檢舉就會處理，目前尚未有取締，但接獲檢舉或民眾反映就會處理，會派員到場，若認定違法廣告，就會開罰並要求改善。

至於廣告公布欄的相關規定，北市府針對台北市競選廣告物選舉公布欄設置及管理辦法，訂定草案，目前進度已在6月17日公告，預告期間30日，目前密集開會討論研議，目前草案將送法務局審議，公布廣告態樣及尺寸。