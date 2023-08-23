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北市新增1例本土登革熱 6旬男未出國且沒去中南部

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市日前出現首例本土登革熱病例 ，大同區十多歲男性確診，今日在文山區出現第二例本土案例。圖／聯合報系資料照
台北市日前出現首例本土登革熱病例 ，大同區十多歲男性確診，今日在文山區出現第二例本土案例。圖／聯合報系資料照

台北市衛生局今天發布1例登革熱本土案例，為60多歲男性，居住文山區，8月13日出現發燒症狀，19日起陸續出現胸悶、嘔吐、骨頭痛等症狀，20日就醫後通報採檢，23日確診，該個案潛伏期間無出國、無中南部活動史，將持續疫調以釐清感染源。

北市衛生局表示，接獲通報後即進行個案居住地、活動地周圍半徑100公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

因應登革熱本土疫情，衛生局指出，北市文山區公所已成立區級應變工作小組，並發動社區清潔日進行孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量，已清除96個積水容器。

北市衛生局統計，今年截至8月23日12時，台北市累計27例登革熱確診病例，其中境外移入25例，本土病例2例，大同區及文山區各1例。

衛生局呼籲，暑假即將結束，如有東南亞、南美洲或國內中南部旅遊史之民眾，後續如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史，民眾注意防蚊措施，出門可穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可之防蚊藥劑等，以減少病媒蚊叮咬傳播風險。

台北市日前出現首例本土登革熱病例 ，大同區十多歲男性確診，今日在文山區出現第二例本土案例。圖／聯合報系資料照
台北市日前出現首例本土登革熱病例 ，大同區十多歲男性確診，今日在文山區出現第二例本土案例。圖／聯合報系資料照

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