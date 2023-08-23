淡海輕軌運量成長1.5成 28日起尖峰時段縮短班距

新北捷運公司說，淡海輕軌運量較去年6月成長1.5成，因此自今年8月28日起將縮短尖峰時刻班距，週一至週五上午6時30分至8時30分縮短至4到6分鐘，晚間5時到8時則等5到10分鐘就有1班。

新北大眾捷運股份有限公司表示，淡海輕軌自民國107年綠山線營運至今已將滿5週年，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後運量穩定成長，上次調整班距是在去年6月，當時平均日運量約1.2萬人次，今年8月約達1.3萬至1.4萬人次，成長約1.5成。

為因應通勤與通學人潮，28日起將在尖峰時段縮短班距，包括週一至週五上午6時30分至8時30分班距將由原先6到7分鐘縮短至4到6分鐘，下午5時到晚間8時則為5到10分鐘就有1班。

至於其他離峰時段，新北捷運公司說，平日下午5時前配合北捷列車到站時間調整班距為9到12分鐘；晚間8時至11時為8到10分鐘，晚間11時至12時為10到16分鐘。假日上午6時至9時為10到16分鐘，其餘時段為8到11分鐘。

此外，新北捷運公司表示，目前正在淡水漁人碼頭舉辦「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將於8月27日及9月3日施放長達15分鐘煙火秀，輕軌將加開列車疏運，下午4時至晚間6時班距縮短為6到9分鐘，晚間6時至9時班距縮短為6分鐘，並視人潮滾動式調整。