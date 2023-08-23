新北鼓勵檢舉固定污染源空污 最高獎金罰款5%或10%

新北市府今天通過「檢舉固定污染源違反空氣污染防制法案件獎勵辦法」，民眾檢舉製造空污的工廠若成案，可獲最高罰鍰金額5%獎金，若為企業內部吹哨者，則有罰款10%獎金。

新北市政府環保局長程大維今天在市政會議報告，受限稽查人力與稽查時間壓力，有時工廠或鍋爐造成空污時，即使半小時內到達，仍不易查獲實證，或需要蒐證並回溯比對相關監測數據。

他說，為有效改善空氣品質，鼓勵民眾檢舉污染行為，盼透過發放獎勵金以彌補環保稽查人力不足，因此，依據空氣污染防制法的授權訂定獎勵辦法。

依照獎勵辦法，一般民眾向環保局檢附污染行為人的時間、地點、事實及可供佐證的照片、影片或其他證據，經環保局前往稽查屬實，依空污法裁處新台幣10萬元以上罰鍰者，可依照貢獻度發給獎勵金，最高為5%。檢舉人如為2人以上，則有不同的辦法與比率發給獎金。

環保局說，依空污法固定污染應取得設置或操作許可證才可以設置或操作，並應有效收集各種空氣污染物，維持空氣污染防制設施或監測設施正常運作；除一般民眾目測濃煙或可聞到異味外，現任或曾為企業的受僱人更容易知悉污染的時間或類型。

為此，環保局在檢舉獎金中，增設俗稱「吹哨者」的條款，若為企業內部吹哨者，將獎金比率提升為10%。環保局將保密所有檢舉人資料，若檢舉人有遭受恐嚇或人身安全，會請警察機關處理。獎金將在收到罰鍰後，6個月內發放。

程大維接受聯訪時說，目前新北市民檢舉廢棄物清理法、水污染防治法的案件，有核發檢舉獎金。新北市的固定污染源違反空污法的檢舉獎金，是繼台中市、台南市、桃園市之後訂定，今天市政會議通過後，將向行政院報請備查後實施。