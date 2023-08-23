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老舊公寓增設電梯助通行 新北累計補助費超過9000萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊老舊公寓近期剛通過核定，預計今年底完成增設電梯工程。圖／新北市都更處提供
新莊老舊公寓近期剛通過核定，預計今年底完成增設電梯工程。圖／新北市都更處提供

新北老舊公寓林立，及邁向高齡化社會，爬樓梯成為長輩通行惡夢。新北市都更處推動電梯特快車方案，最高可補助360萬元，增加老舊公寓住戶意願增設電梯，共29案申請，16案審議通過，9案已完工啟用，總補助費用高達9012萬元。有申請人感嘆，以前總是「望樓興嘆」，裝電梯後不論老中青都能輕鬆回家。

新北推出電梯特快車方案，市府透過透過免審議、定額補助與限時獎勵方式，提供5層樓以下公寓增設電梯補助最高200萬元，及完工時程獎助金最高120萬元、法定停車位折繳代金獎助金最高40萬元，總計上限360萬元的快速獎補助費用。都更處提醒，完工時程獎助金從明年起逐年遞減，民眾如要申請方案腳步要快。

近期通過審議的永和區申請案，為1棟屋齡35年的5層樓公寓，蔡姓發起人說，自己回家都是「望梯興嘆」，經常是一手牽幼兒、一手提嬰兒推車，採買時更是狼狽，且看到鄰居家長輩須看護攙扶，才得以上下樓進出，他認為有必要增設電梯，向市府諮詢後，積極整合鄰居意願，最終成功爭取電梯補助費320萬，電梯今年順利完工，老中青三代都能輕鬆返家。

另一處剛通過核定的新莊案，是屋齡50年4層樓公寓，住戶林先生家中高齡90歲長輩，長年透過爬梯機服務至醫療院所就診，林先生得知可申請電梯經費補助後，邀集鄰居們一起申請方案，並取得市府核定，目前電梯正在施工中，最快今年底前完工，以解決長輩生活及就診需求。

新北市都更處長林炳勲表示，除有電梯特快車方案，可減輕民眾負擔外，也與工務局跨局合作，提供法定空地認定跟協助建申請等行政協助，期望增加民眾增設電梯意願，今年底預計有4案陸續完工。

永和社區裝設電梯前外觀。圖／新北市都更處提供
永和社區裝設電梯前外觀。圖／新北市都更處提供
永和社區近期完成裝設電梯工程，不論老中青世代返家都很輕鬆。圖／新北市都更處提供
永和社區近期完成裝設電梯工程，不論老中青世代返家都很輕鬆。圖／新北市都更處提供

電梯 公寓 都更 高齡化

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