9月「探索原生林」 搭安坑輕軌就能體驗多種生態

新北安坑輕軌位於雙北都會區近郊，軌道並一路延伸至山城內，當中生態相當豐富，尤其「二叭子植物園」更是難得一見豐富的生態園區。新店區公所及市府多局處共同主辦「安坑輕軌-探索原生林」，結合市集及趣味活動，帶領民眾認識當地生態秘境。

二叭子植物園坐擁天然林帶與次生林帶共存的林相，以喬木、灌木、草花為主，園區視野開闊，綠意盎然，展現出豐富的原生林環境與生態，過去因為地理位置偏遠，鮮少民眾知道。如今安坑輕軌通車，區公所及市府多單位也推廣，將於九月舉辦「安坑輕軌-探索原生林」活動。

新北店區公所說明，二叭子植物園是雙北都會區近郊的踏青聖地，適合假日時與親朋好友或親子一同前往，此次活動以探索家打造親子尋寶、步道生態導覽、小農市集、舞台表演，還有豐富的DIY體驗及探索活動。

在地居民表示，二叭子植物園綠意盎然，離市區不遠，過去因為安坑沒有軌道建設，聯外道路也偏少，民眾無論要搭公車或自行開車前來的意願都不高，希望可以讓安坑的美讓大家認識。遊客也說，因為安坑輕軌而認識二叭子，發現很有特色，值得一訪再訪。

新店區公所補充，「探索原生林」活動將利用兩天周末時間，於9月2日、3日舉辦，活動從上午8時30分至11時30分，民眾報名後可至達觀亭下階梯步道報到。活動期間，安康路三段左轉雙城路行駛至園區路段，將進行交通管制道路封閉，附近也無停車場，建議民眾搭乘輕軌至K04站轉乘接駁公車前往。