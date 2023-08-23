北市最嚴競選廣告上路 學者：選總統還靠看板就淘汰了

台北市競選廣告物管理自治條例愈修愈嚴，參選人戶外曝光空間隨之限縮。學者肯定北市府強化規範，相信市民也會予以鼓掌，倒是參選人一定會自己找到出路，尤其2024年總統與立委大選，大家都其知名度，高掛看板僅是錦上添花，要是選總統還要靠看板，那他已經淘汰了。

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，相對於全國其他各縣市，北市管理競選廣告物過往就是比較嚴格，如今有進一步強制規範並不意外，廣告物有正反面效果，本質上是社會管理問題，從公益角度來看最好不要掛。

北市以前每逢選舉旗海飄揚，卻大大影響用路人的行車視線，曲兆祥提及起初禁掛旗幟時，有些知名度低者會持不同意見，認為限制人民參選的權利和自由，但因市民不支持，過渡期很快就結束了，也預估這次選舉初期也會有類似狀況，畢竟新人或知名度不高者仍希望透過醒目廣告物吸引眼球，新版自治條例確實會對他們產生影響。

曲兆祥還指出一個重要點，過去很多人質疑為何還沒進入法定競選期間，參選人就開始搞這些，往往給人家感覺就是「偷跑」，這也讓市民不是很喜歡，此次新制通過，主觀認為市民接受度會非常高。

中國文化大學廣告學系教授分析，當初北市府提出相關規範，考量應是整頓市容或讓競選廣告有一定規範，議會三讀通過，理由不只是顧及市容的冠冕堂皇考量，還有大家照遊戲規則不要偷跑。若從政治角度考量，現任議員將戶外廣告訂得愈嚴格，壓縮新人宣傳可能性，使其出線機會相對低，對於有知名的現任者較為有利。

若從議員層次的選舉來講，鈕則勳直言新人所受衝擊非常大，正因知名度不夠，一定要全媒體操作才能拉抬曝光度，掛看板就是多一個機會與選民接觸，否則新版自治條例是現任或資深議員比較有利。

至於總統跟立委選舉都是單一選區，鈕則勳認為大家知名度都夠，即使條例訂得再嚴格也不受太大影響，大不了就少用或是改走社群操作。

鈕則勳說，選民在地方大概知道是誰要選，使得掛看板的必要性減低，僅是錦上添花。再者社群時代，戶外看板功能減弱許多，影響力與效果也有限，與其花大把鈔票去買戶外看板，還不如強化社群操作，但有些人考量長者未必頻繁使用社群，可能還是會考慮掛看板。

馬上要進入選舉期，曲兆祥直言「總統還要靠看板，那他已經淘汰了」，主要受影響還是立委參選人，新規則之下，大家一定會找到其宣傳空間。傳統宣傳的確要靠看板，近來也多了公車、車廂等合法廣告空間可利用，其次如網路短秒數廣告，經費充裕者可多打廣告，反之亦然，就連考試期間送扇子或衛生紙都可提高曝光。