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北市最嚴競選廣告上路 學者：選總統還靠看板就淘汰了

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
台北市競選廣告物管理自治條例限制堪稱史上最嚴格的競選廣告法規，但北市街頭仍有遊走灰色地帶「類競選廣告」。記者胡經周／攝影
台北市競選廣告物管理自治條例限制堪稱史上最嚴格的競選廣告法規，但北市街頭仍有遊走灰色地帶「類競選廣告」。記者胡經周／攝影

北市競選廣告物管理自治條例愈修愈嚴，參選人戶外曝光空間隨之限縮。學者肯定北市府強化規範，相信市民也會予以鼓掌，倒是參選人一定會自己找到出路，尤其2024年總統與立委大選，大家都其知名度，高掛看板僅是錦上添花，要是選總統還要靠看板，那他已經淘汰了。

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，相對於全國其他各縣市，北市管理競選廣告物過往就是比較嚴格，如今有進一步強制規範並不意外，廣告物有正反面效果，本質上是社會管理問題，從公益角度來看最好不要掛。

北市以前每逢選舉旗海飄揚，卻大大影響用路人的行車視線，曲兆祥提及起初禁掛旗幟時，有些知名度低者會持不同意見，認為限制人民參選的權利和自由，但因市民不支持，過渡期很快就結束了，也預估這次選舉初期也會有類似狀況，畢竟新人或知名度不高者仍希望透過醒目廣告物吸引眼球，新版自治條例確實會對他們產生影響。

曲兆祥還指出一個重要點，過去很多人質疑為何還沒進入法定競選期間，參選人就開始搞這些，往往給人家感覺就是「偷跑」，這也讓市民不是很喜歡，此次新制通過，主觀認為市民接受度會非常高。

中國文化大學廣告學系教授分析，當初北市府提出相關規範，考量應是整頓市容或讓競選廣告有一定規範，議會三讀通過，理由不只是顧及市容的冠冕堂皇考量，還有大家照遊戲規則不要偷跑。若從政治角度考量，現任議員將戶外廣告訂得愈嚴格，壓縮新人宣傳可能性，使其出線機會相對低，對於有知名的現任者較為有利。

若從議員層次的選舉來講，鈕則勳直言新人所受衝擊非常大，正因知名度不夠，一定要全媒體操作才能拉抬曝光度，掛看板就是多一個機會與選民接觸，否則新版自治條例是現任或資深議員比較有利。

至於總統跟立委選舉都是單一選區，鈕則勳認為大家知名度都夠，即使條例訂得再嚴格也不受太大影響，大不了就少用或是改走社群操作。

鈕則勳說，選民在地方大概知道是誰要選，使得掛看板的必要性減低，僅是錦上添花。再者社群時代，戶外看板功能減弱許多，影響力與效果也有限，與其花大把鈔票去買戶外看板，還不如強化社群操作，但有些人考量長者未必頻繁使用社群，可能還是會考慮掛看板。

馬上要進入選舉期，曲兆祥直言「總統還要靠看板，那他已經淘汰了」，主要受影響還是立委參選人，新規則之下，大家一定會找到其宣傳空間。傳統宣傳的確要靠看板，近來也多了公車、車廂等合法廣告空間可利用，其次如網路短秒數廣告，經費充裕者可多打廣告，反之亦然，就連考試期間送扇子或衛生紙都可提高曝光。

廣告 立委選舉 北市 大選

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