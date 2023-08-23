北市最嚴競選廣告自治條例上路 北市府零開罰

北市府去年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，是史上最嚴限制競選廣告修法，僅能設在競選辦公室、車輛及指定公布欄，「首戰」就是目前如火如荼展開的總統、立委大選，有些當初參與修法議員如今成了立委參選人，如今恐怕「作繭自縛」，但俗稱「三點不露」的「類競選廣告」不受規範，北市街頭仍有遊走灰色地帶廣告，還是難營造「乾淨」選風。

新規定限制競選廣告設置期間，由原本投票日前二個月，改為候選人競選辦事處登記的次日起才能設置，時間和修法前差不多，但地點嚴格限設在建管處公告的選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦事處及車輛，否則可開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

北市對於競選廣告的認定，只要廣告中含有「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「競選標語或標記」任三點以上，即視為競選廣告，直擊北市街頭，已有參選人掛上看板，在大樓外牆、巷弄都可見，看似違反新版自治條例，但大多參選人只有姓名、照片和附上招呼語等形象廣告，成了「類競選廣告」。

建管處指出，接獲檢舉就會處理，這次競選廣告物新制規範，希望是一個起點，一步步打造更友善的選舉文化及城市環境。