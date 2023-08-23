台65線浮洲匝道29日通車

造價4.2億、耗時842天建造的台65線新北浮洲北上及南下匝道，將在本月29日通車啟用，當地2萬居民可縮減約10分鐘上下匝道車程。地方對可縮短塞車時間相當開心，民代則要求新北市交通局做好平面道路規畫，避免車輛堵在匝道口。

台65線快速道路北起中山高五股交流道五股端，南接國3土城交流道北上南下，長約13公里，考量板橋華東街、板城路上下班壅塞嚴重，且周遭有高達4455戶的浮洲地區合宜住宅，未來還有區段徵收開發等，勢必引入更多人口，車流將更壅塞，因此台65線新增浮洲匝道。

工程利用台65線預留匝道口空間增設北上南下匝道，北上匝道配置4.5公尺寬車道，全長336公尺，南下匝道配置2個4公尺寬車道，全長455公尺，可分攤台65線板橋二交流道車流，作為樹林及浮洲地區往返台65線主要匝道。

公路總局指出，工程耗資4.2億元，立委羅致政等人爭取前瞻計畫補助，平面聯外道經費由市府負擔。工程前年6月動工，克服缺工挑戰，經歷842天完工。29日通車啟用後，往返浮洲、樹林等約2萬名用路人不必再經板橋二匝道上橋往南北，可節省約10分鐘路程，紓解當地尖峰時段壅塞困境。

新北市議員葉元之提醒，匝道通車初期須加派警力疏導交通，讓通行更順暢。議員劉美芳表示，如何上、下匝道路牌要明顯指引，須注意車輛動線指引。議員黃淑君指出，浮洲北上匝道通車後，未來極可能在板新路上匝道口會回堵到土城區域，北上匝道附近還有清潔隊車輛進出，是易壅塞熱點。

浮洲里長賴姿吟表示，地方居民期待匝道能盡快通車，紓解地方塞車之苦。新北市交通局回應，配合浮洲匝道通車，橋下平面路段將改為北上匝道限北向通行、南下匝道平面道路限南向通行，會設置交通號誌確保平面車流順暢。