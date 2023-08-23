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新北社宅3新制 明年租金分級

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北市城鄉局昨宣布3項社宅優化機制。圖為新店央北青年社會住宅。記者李成蔭／攝影
新北市城鄉局昨宣布3項社宅優化機制。圖為新店央北青年社會住宅。記者李成蔭／攝影

社宅興建腳步跟不上需求，弱勢、長者及青年成為最艱辛族群，新北市昨宣布3項優化機制，包含長者安心居方案、社宅分級租金、育兒家庭提升措施。民代肯定政策，建議也要照顧抽籤落空的民眾；學者主張可參考國外的「輪候制」，讓民眾清楚知道入住期程，以利安排。

為落實居住正義目標及理念，城鄉局昨舉行「居住正義、新北挺力－新北市社會住宅城市論壇」，安排產官學專題演講，現場超過百位民眾參與，也開放線上直播交流；城鄉局也在論壇上宣布社宅3項優化機制。

城鄉局長黃國峰指出，面臨少子化、高齡化挑戰，市府在制度規範上必須創新，包括考量長者入住社宅後，續約時往往已年逾70歲，老年人若願意續約社宅，市府會給予無條件延續，落實「老有所終」。

另，青年扛養兒等家計負擔，市府針對育有2名以上0至6歲子女的申請人，推出「育兒家庭提升措施」，以2倍的中籤率提高入住機會，盼減輕負擔，提高年輕人生養下一代意願。

城鄉局住宅發展科長江怡瑩說明「社宅分級租金」，過去租金依照身分別，明年起將全面以家戶最低生活費收入標準分級，收入愈低者，所需負擔愈低，大概是市價的3至5折，讓制度與台北及桃園一致。

市議員李翁月娥對新北社宅新政策樂觀其成，她提醒，對沒有抽中的弱勢族群照顧不能漏接。文化大學都市計劃與開發管理系教授徐國城肯定市府對特定族群推相應措施，建議可借鏡英國、法國及新加坡社宅「輪候制」，確保社宅公平分配，資訊公開透明，民眾登記後可清楚多久後能入住，減少不確定性，不需要中央修法，地方可以馬上做。

黃國峰表示，新北社宅到今年底會增加到1.1萬戶，目前營運中有7000多戶，長期規畫會達到4.5萬戶，還有包租代管1.5萬戶、租金補貼5.9萬戶，可提供11.9萬戶居住資源協助。

社宅 黃國峰

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