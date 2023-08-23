囤房稅生變？新北議會又提前散會

新北市議會臨時會昨天再度提前散會，外界憂心下周排審的囤房稅恐出現變數。民進黨團總召鄭宇恩表示，民進黨目標就是要通過囤房稅，國民黨議員居多數，要不要過就看藍營態度；國民黨團書記長廖先翔回應，只要民進黨不要刻意杯葛議事，囤房稅通過很樂觀，這也是黨內共識。

一名綠營議員透露，綠營希望市府版本能夠早日通過，本月28至30日審法案，囤房稅排的順序較晚，綠營打算28日就提案，把囤房稅提到第一案討論，加速審議。

藍營議員也說，臨時會前藍營開過會前會，目標就是要讓自治條例過關。

新北市議會21日起舉行10天臨時會，首日因國民黨籍議長蔣根煌提前結束會議，藍綠不歡而散，昨天下午2時的聯席審查決算報告，綠營質疑第一天會議沒有確認全部臨時會議程，恐導致臨時會決議產生問題，要求追認議程。

藍綠互不退讓，綠營使出殺手鐧，要求清點人數，現場僅17人，不滿三分之一的小組聯席會議人數規定，2時43分主席宣布散會。

鄭宇恩表示，21日議長未逐條確認議程，也未依會議規範詢問是否有反對意見，直接讓審計處長上台報告，更於休息時間敲槌散會，作為民意代表，有責任質疑這種不當的程序處理。

廖先翔批民進黨「荒謬至極」，是無理的政治杯葛，民進黨議員才說要好好審決算，卻用議事杯葛，提出清點人數的是民進黨，最後退席到剩3人的也是民進黨，國民黨還有14席在場，民進黨行為才是浪費人民的納稅錢。