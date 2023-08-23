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中捷事故殷鑑 議員籲強化三鶯線應變

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

今年5月中捷發生吊臂墜落奪命事件，如何防止飛落物侵入軌道引起重視。新北市議員蘇泓欽質詢指，新北三鶯線將在2025年底完工，鶯桃路地區緊鄰民宅，與中捷同屬無人駕駛系統，須強化飛落物應變機制。新北市捷運局長李政安回應，三鶯線列車配置軌道異物、脫軌偵測器，軌道沿線有監視器，行控中心一旦測得有異物掉落軌道，會立即啟動應變機制。學者提醒，做好周邊工程管理才是正辦。

蘇泓欽說，新北環狀線、三鶯捷運線是全自動無人駕駛系統，系統只能偵測軌道異物，對於天外飛來異物，只能靠人為控制煞車，興建中的三鶯線周邊有不少民宅，難保不會有異物掉落，李政安雖說「這類事件不該發生」，但台中憾事擺在眼前，各地都應盡速補破網。

如何避免類似事件在新北出現？李政安指出，捷運系統可偵測軌道異物，但懸空掉落物是外來的，正常情況是不會發生，因為建築管理不當才會侵入，目前系統是無人駕駛，但有隨車人員，可透過面板控制緊急煞車。

「不怕一萬只怕萬一。」蘇泓欽指出，一般無人車能偵測四面八方來車，軌道固定在那，怎會無法即時偵測，他憂心，三鶯線在鶯桃路等地區與民宅近，難保居民曬的衣物不會飛落軌道。

新北市捷運局解釋，三鶯線列車配置軌道異物、脫軌偵測器，當列車撞擊到軌面25公分以上障礙物，將觸發緊急煞車並回報行控中心。每列車廂內均設有逃生把手、對講機與逃生開門把手，隨車人員操作後經行控中心依營運程序，可執行緊急煞車、車門解鎖或斷電程序。

新北捷運公司表示，針對異物，新北捷運、輕軌有配置司機員可即時發現與排除，環狀線營運至今發生5件掉落物事件，都有立即發現排除，派員檢視後，若不影響行車，會等營運結束後清理；若影響行車，會派員立即處理。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，若要完整防範，須做密閉軌道建設，吊臂會掉落軌道，也會掉落一般路上，重點是落實前端工程管理，才是真正有效方法。

異物 捷運

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