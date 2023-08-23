雷雨狂炸 文湖線號誌異常一度停駛

台北市昨天下午雷雨狂炸，打雷聲不斷，捷運文湖線下午3時32分一度暫停營運，下午4時13分才恢復。台北捷運公司表示，疑似受落雷影響造成號誌異常，統計有22列車、5800人受到影響，已全線檢修確認原因。

中央氣象局昨下午發布大雨特報，北市下起大雷雨，有網友表示在南港科技園區上車，等了20分鐘還沒發車，疑似號誌、電力系統故障；也有人貼出文湖線南港展覽館站乘客大排長龍照片。

台北捷運文湖線因供電設備系統異常，全線一度暫停營運。記者曾學仁／攝影

「台北捷運GO」App也推播表示，文湖線因號誌傳輸網路異常，影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加，7日內可洽任何車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

台北捷運總經理黃清信昨天受訪表示，木柵原本就是密集落雷區，閃電會造成電路板故障，系統就會異常，貓空纜車也有同樣狀況，若遇大雷雨，會把系統關閉，若要營運就必須接地線，引導落雷避開電力系統，避免設備異常或損壞。

黃清信說，過去也有捷運設備遭到雷擊的案例，後來有改善保護措施；一般而言，發生大雷雨，文湖線不會暫停營運，這次系統異常時，所有列車均已進站停妥月台並疏散旅客，下午4時13分恢復全線營運。