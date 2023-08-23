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北市汙水下水道 20萬餘戶未接管

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北報導

北市府近年積極推動汙水下水道建設，預計2032年接管普及率要達90%；但截至去年底，普及率僅81%，尚有2萬餘戶無接管意願。衛工處透露，常見有增建物、化糞池蓋上堆私人雜物或做成假山假水，住戶不願拆除，會先以汙染較集中社區優先輔導，朝每年1萬戶推進。

審計處最新報告指出，台北市去年度分別編列1億3000萬元、7838萬元辦理汙水下水道接管工程及營運管理業務，但檢視執行情形，統計到去年8月底，北市轄內汙水下水道管線已施作到達區域尚未接管戶數還有20萬1546戶，其中無接管意願者有2萬6330戶，但北市衛工處去年度僅辦理4場宣導及協調會勘，稍有不足。

審計處也認為，台北市政府所屬機關單位及經管場域包括北市立內湖幼兒園等19個機關、中央藝文公園等4座公園，至今尚未完成接管，應檢討改善。

北市衛工處長程培嘉回應，建物後有增建物、化糞池蓋上方有私人物品，甚至1樓後陽台有假山假水，住戶不希望被破壞，都是民眾不願接管原因。

他表示，戶數較多的社區排放汙水若沒妥善處理，會造成環境髒亂、衛生問題，會以汙染較集中的社區優先輔導，目前盤點242個社區、約1萬2000戶，若住戶完全不接管、又影響他人接管，會考慮是否裁罰。

程培嘉說，目前都由北市府出錢替住戶接管，也訂有獎勵及補助自費接管，像是廢除1個化糞池就給予6萬5000元，現在算是接管後期，會愈來愈難做，朝每年1萬戶推動。

至於23個機關與公園未接管，程培嘉表示，6處已完成，7處接管中，預計年底前完成；其餘10處各有原因，像南昌路派出所因為捷運萬大線施工需要延後接管、關渡派出所與浩然敬老院未來要都更

為鼓勵接管，市府還結合地景辦理後巷美化，花費3個月改造中山區北安路821巷4弄，與「劍南蝶園」生態步道融合，設置繪製7種花卉及近20種蝴蝶品種的彩蝶牆互動區，昨天揭幕。

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