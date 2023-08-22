莒光社宅201戶已入住 4800元停車費可享優惠

台北市莒光社會住宅201戶居民已入住完成，日前廣邀鄰里參加「好厝邊活動」，並傾聽在地意見，協助改善周邊環境，此外都發局為提升周邊停車便利性，社宅停車空間月租停車位原價4800元，在地里民每月只要3600元，都發局也將持續推展「社宅社區好厝邊」專案，期待能滿足社宅周邊鄰里居民的生活需求。

都發局表示，莒光社宅鄰近萬華火車站及捷運龍山寺站，周邊還有龍山寺商圈，生活機能極佳，施工期間也透過好厝邊會議傾在地聲音，地方意見提出緊鄰萬大路的公車站牌，因在行車道路上，使得民眾上下車危險，都發局也增設避車彎，並協助交通局將舊式候車站牌改為公車智慧型站牌。

都發局說明，社宅南北兩側特地留設綠帶人行空間，提供鄰里通行，一樓挑高穿廊空間，可供民眾休憩或作為遮雨空間，此外為提升附近社區停車便利性，社宅停車空間針對周圍里民享月票優惠，汽車每月4800元、在地里民每月3360元、周圍里則是每月3840元。

都發局表示，社宅1到4樓將進駐托育、日照及輔助醫療服務單位，還有誠品生活時光進駐社宅，為在地增添人文氣息，都發局也將持續推展「社宅社區好厝邊」專案，與鄰近里長、居民充分溝通，了解市民對改善市容景觀的想法，期待能滿足社宅周邊鄰里居民的生活需求。