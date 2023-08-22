新北中和立委藍綠白三腳督 藍營：對選情有信心

新北中和現任立委江永昌不競選連任，藍綠白都推派年輕世代出來參選，形成三腳督局面。面對民眾黨可能會分走藍營基本盤，國民黨立委參選人張智倫表示，沒看過第三力量在地深耕，對於選情有信心。

中和選民結構藍大於綠，向來是藍營鐵票區。但連2屆立委都由民進黨立委江永昌突圍，拿下亮眼成績。此次國民黨推派前立委張慶忠之子張智倫參選，江永昌因家族原因不連任，民進黨徵召有太陽花學運背景的吳崢出戰，民眾黨提名不分區立委邱臣遠，希望攻取藍營票倉，爭取多一點政黨票。

面對第三勢力進攻，張智倫表示，地方對於第三勢力相較不認識，也沒看到在地方深耕服務，認為對手不能在選舉的時候才出來，民眾是希望看到政治人物在地方深耕，努力經營打拚，他長期都在地方，也有推出政策願景，相信會爭取最大數支持。

對於江永昌不連任，交棒給吳崢競選，張智倫說，江永昌從議員選到立委，肯定他的成績，但對地方來說，地方沒看過吳崢，認為江的選票要完全轉移會有困難。去年縣市首長大選時，中和是29區中藍營贏最多票數的地區，他會把中和守好，延續九合一大選氣勢。

邱臣遠表示，他都有勤跑地方活動，自己不但是現任立委，也是最有經驗的新人，他形容這次立委選舉是服貿與太陽花學運2.0，雖然藍綠都推派年輕人，但仍跳不出惡鬥，自己會是中和選民、中間選民及年輕人最新選擇，也會持續加強地方耕耘。

邱臣遠說，目前空戰陸戰並行，除了積極拜會地方人士、里長跟社團，為了接觸更多中間選民，也勤站路口、捷運站跟公園，在有年輕爸媽、通勤族熱點掃街拜票，也評估最快9月就會成立競辦，未來也會與新北黨部成立選哲之有會，與柯文哲合體造勢。