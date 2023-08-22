新北社宅推優化機制 「社宅分級租金」讓弱勢者也能入住

社宅興建跟不上需求，弱勢、長者及青年成為最艱辛族群，新北市今宣布三項優化機制，包含長者安心居方案、社宅分級租金、育兒家庭提升措施。民代肯定政策，但建議也要照顧沒抽籤到的民眾；學者則認為可推國外的「輪候制」，讓民眾清楚知道自己入住期程，好做安排。

為傳遞居住正義的目標及理念，城鄉局今舉行「居住正義、新北挺力-新北市社會住宅城市論壇」，活動中邀請產官學專題演講，現場超過百位民眾參與，並同時開放線上直播交流；城鄉局也藉這次活動宣布社宅的三項優化機制。

黃國峰指出，面臨少子化、高齡化等，市府在制度規範上也創新，例如其中考量長者入住社宅，續約都超過70幾歲，接近80歲，老年人未來若願意續約社宅，市府都會給予無條件延續，落實「老有所終」。

另外，青年因為經濟消費環境，家中有負擔，所以市府針對育有2名以上0至6歲子女的社宅申請人推出「育兒家庭提升措施」，以2倍的中籤率提高入住機會，藉此減輕年輕人負擔，也讓年輕人願意多育兒生子。

城鄉局住宅發展科長江怡瑩說明「社宅分級租金」，過去租金依照身分別，明年起將全面以家戶最低生活費收入標準分級，收入越低的人，所需負擔也越低，大概是市價3至5折，讓制度與台北及桃園都一致。

新北市議員李翁月娥認為，對這樣政策樂觀其成，最重要是落實，而對於沒有抽到的弱勢族群，市府也不能遺漏。文化大學都市計劃與開發管理系教授徐國城肯定市府針對特定族群推相應措施，也認為要讓相關族群要有安穩居住環境，對身心靈狀態都好。

另外，有關社宅抽籤仍無法完全符合民眾需求，徐國城也建議，英國、法國及新加坡社宅的有「輪候制」，可以確保社宅公平分配，資訊公開透明，有抽籤的民眾登記後可以清楚知道多久後可以入住，以提早相關安排，減少不確定性，而這也不需要中央修法，地方就可以馬上來做。

黃國峰表示，新北社宅到今年底會增加到1.1萬戶，目前營運中已有7000多戶，長期規畫會達到4.5萬戶，另外還有包租代管1.5萬戶、租金補貼5.9萬戶，總計境內可提供11.9萬戶的居住資源協助。