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新北清潔隊員支援清消反中登革熱 接觸者22人

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北環保局清潔隊員工，於8月7日至9日前往雲林縣古坑鄉支援噴消工作，返北後於8月14日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛等症狀，經醫療院所通報，8月20日檢驗確診，研判感染源為雲林縣。圖非當事人。圖／新北市衛生局提供
新北環保局清潔隊員工，於8月7日至9日前往雲林縣古坑鄉支援噴消工作，返北後於8月14日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛等症狀，經醫療院所通報，8月20日檢驗確診，研判感染源為雲林縣。圖非當事人。圖／新北市衛生局提供

新北市出現今年第一例登革熱本土確診病例，家住八里區30歲男性是環保局清潔隊員工，8月7日至9日前往雲林縣古坑鄉支援噴消工作，返北後，8月14日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛等症狀，經醫療院所通報，8月20日檢驗確診，研判感染源為雲林縣。目前清潔隊員情況尚可，經醫師評估後最快明天出院，而其病房內也掛起蚊帳，避免登革熱透過蚊子傳播。

新北衛生局發現此病例後，掌握接觸者共22人，目前皆無相關症狀，其中2人為同住家人，NS1快篩陰性，檢體送檢中，另20人為支援雲林縣古坑鄉噴消同行隊員，檢驗結果皆陰性。

環保局表示，本次支援雲林登革熱消毒的同仁們皆已做好防護，包含穿著長袖及長褲、雨鞋、配戴防蚊帽、護目鏡、防毒面具及定時補充防蚊液，但仍不幸感染登革熱，環保局後續也會持續追蹤同仁身體健康情況。

環保局說，自8月18日起已針對清潔隊員住家周邊及工作場區內外進行孳生源清除及消毒作業，另外1周內將完成八里全區消毒作業，並持續加強高風險地點及針對半徑200公尺範圍執行1個月的孳生源清除作業，且每兩周消毒1次。

登革熱 雲林

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