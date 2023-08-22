快訊

癲癇發作逆撞4機車釀1人命危 BMW駕駛曾任前議員助理

柬埔寨台籍囚犯外出就醫被劫走 警方晚間證實：在金邊市抓獲

台中烏日發生重大車禍 3轎車1機車撞一團9傷送醫

原住民圖騰來加持 汐止厚德里4座候車亭好吸晴

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的厚德里原住民就有將近一千人，里內四座候車亭，都設計有原住民圖騰，充滿濃濃的原住民風格，相當受到民眾注目及稱讚。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的厚德里原住民就有將近一千人，里內四座候車亭，都設計有原住民圖騰，充滿濃濃的原住民風格，相當受到民眾注目及稱讚。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的樟樹灣地區原住民人口不少，其中厚德里原住民就有將近一千人，是汐止50個里最多，所以，里內就連等公車的四座候車亭，都設計有原住民圖騰，充滿濃濃的原住民風格，相當受到民眾注目及稱讚。

厚德里長陳有諒表示，因為汐止區有蠻多原住民，尤其在厚德、忠孝及山光里這一帶的原住民特別多，所以，市政府交通局就將站牌設計原住民圖騰，讓大家認識原住民各個族群不同的圖騰，也融入族群融合，這是由新北市議員爭取，市政府交通局來施作。

厚德里公車站是厚德里內四座候車亭最大，海鷗造型也是最特殊，圖騰呈現也不同，展現原住民風，民眾說很不一樣，看起來很有地方特色。而除了週邊植栽綠美化，增加綠意之外，里長陳有諒、志工時不時都會將候車亭做清潔工作，維持環境整潔，也讓民眾有更舒適的等公車空間。

陳有諒指出，原住民不同族群的圖騰，都有著豐富的意涵，不同的形式、顏色及故事，各自代表不同的意義，汐止樟樹灣一帶，原住民居住人口多，加了圖騰，讓厚德里公車亭獨具地方特色。

原住民 汐止 公車

延伸閱讀

汐止大同路山區警破獲天九牌賭場 鐵皮屋內竟有百萬現金

汐止大同路沒待轉區危險 會勘要斑馬線退縮增待轉區

把里民當家人 瑞芳深澳里長賴孟宏獲特優里長

汐止貨櫃聯絡道橋梁修繕 21日起夜間封閉必須改道

相關新聞

雙城論壇前談兩岸關係 蔣萬安提8字：捍衛民主、追求和平

明天是八二三砲戰紀念日，台北市長蔣萬安今天下午到台大圖書館參觀「俞大維先生紀念特展」，由於適逢台北上海雙城論壇舉辦前夕，...

北市莒光社宅201戶已入住 4800元停車費可享優惠

台北市莒光社會住宅201戶居民已入住完成，日前廣邀鄰里參加「好厝邊活動」，並傾聽在地意見，協助改善周邊環境，此外都發局為...

新北社宅推3優化機制 「社宅分級租金」弱勢者也能入住

社宅興建跟不上需求，弱勢、長者及青年成為最艱辛族群，新北市今宣布三項優化機制，包含長者安心居方案、社宅分級租金、育兒家庭...

新北清潔隊員支援雲林清消反中登革熱 接觸者22人

新北市出現今年第一例登革熱本土確診病例，家住八里區30歲男性是環保局清潔隊員工，8月7日至9日前往雲林縣古坑鄉支援噴消工...

陸媒稱雙城論壇澆灌「和平之樹」 蔣萬安：絕大多數民眾樂見交流

台北上海雙城論壇即將下周登場，大陸國台辦旗下的「中國台灣網」評論稱，台北上海雙城論壇就是兩岸關係中的一顆「和平之樹」，蔣...

新北議會再度提早散會 綠黨團：議長護航落跑市長

新北市議會今第二天臨時會，因民進黨團提出清點人數再度提早散會，民進黨團總召鄭宇恩表示，21日會議議長蔣根煌未逐條確認議程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦