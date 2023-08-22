原住民圖騰來加持 汐止厚德里4座候車亭好吸晴

汐止的樟樹灣地區原住民人口不少，其中厚德里原住民就有將近一千人，是汐止50個里最多，所以，里內就連等公車的四座候車亭，都設計有原住民圖騰，充滿濃濃的原住民風格，相當受到民眾注目及稱讚。

厚德里長陳有諒表示，因為汐止區有蠻多原住民，尤其在厚德、忠孝及山光里這一帶的原住民特別多，所以，市政府交通局就將站牌設計原住民圖騰，讓大家認識原住民各個族群不同的圖騰，也融入族群融合，這是由新北市議員爭取，市政府交通局來施作。

厚德里公車站是厚德里內四座候車亭最大，海鷗造型也是最特殊，圖騰呈現也不同，展現原住民風，民眾說很不一樣，看起來很有地方特色。而除了週邊植栽綠美化，增加綠意之外，里長陳有諒、志工時不時都會將候車亭做清潔工作，維持環境整潔，也讓民眾有更舒適的等公車空間。

陳有諒指出，原住民不同族群的圖騰，都有著豐富的意涵，不同的形式、顏色及故事，各自代表不同的意義，汐止樟樹灣一帶，原住民居住人口多，加了圖騰，讓厚德里公車亭獨具地方特色。