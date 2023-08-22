汐止中興路天橋配合工程暫封 市議員盼檢修保安全

在汐止區中興路靠近北峰國小，有一座人行天橋，最近配合人行道及學校圍牆工程暫時封閉，因為，學生上放學都會走天橋，新北市議員張錦豪就希望後續開放前能夠先檢視，並且將生鏽欄杆重新上漆，讓民眾有更安全的通行環境。

中興里長蔡振國說，施工中天橋暫時封閉，但以後還是要開放，因為，這座天橋對北峰國小學童來說很重要，上、放學有2、3百位的學生在走，希望能夠做整修，並且也請議員協助爭取將欄杆重新粉刷，兼顧美觀與安全。

新北市議員張錦豪表示，目前中興路天橋是處於封閉狀態，因為階梯下來剛好是施工區域，未來當週邊工程好了之後，會要求新北市政府做重新的檢視，包括油漆及安全度都做整體檢視，讓學生、行人都有更安全舒適的天橋可以通行。