汐止中興路天橋配合工程暫封 市議員盼檢修保安全
在汐止區中興路靠近北峰國小，有一座人行天橋，最近配合人行道及學校圍牆工程暫時封閉，因為，學生上放學都會走天橋，新北市議員張錦豪就希望後續開放前能夠先檢視，並且將生鏽欄杆重新上漆，讓民眾有更安全的通行環境。
中興里長蔡振國說，施工中天橋暫時封閉，但以後還是要開放，因為，這座天橋對北峰國小學童來說很重要，上、放學有2、3百位的學生在走，希望能夠做整修，並且也請議員協助爭取將欄杆重新粉刷，兼顧美觀與安全。
新北市議員張錦豪表示，目前中興路天橋是處於封閉狀態，因為階梯下來剛好是施工區域，未來當週邊工程好了之後，會要求新北市政府做重新的檢視，包括油漆及安全度都做整體檢視，讓學生、行人都有更安全舒適的天橋可以通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言