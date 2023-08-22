新北蘆洲監理站貼心下鄉服務 為微型電動二輪車掛牌

微型電動二輪車使用者越來越多，為了要保障騎乘者與用路人的安全，現在政府有新規上路，在111年11月底前出廠沒有掛牌的車輛，規定要在113年底前掛上車牌才能上路，由於偏鄉地區交通不易，蘆洲監理站就貼心的下鄉服務，為偏鄉三芝、石門有需要的微型電動二輪車騎士掛牌。

蘆洲監理站站長張建智指出，微型電動二輪車上路前應注意要投保強制險，並向監理單位登記、領用、懸掛車牌，以及駕駛人必須年滿14歲才可以上路。而為了鼓勵還未向監理單位申請掛牌的微型電動二輪車所有人盡快掛牌，在今年底前掛牌成功者，可以免徵規費450元，省下荷包、上路更安全有保障。

針對偏鄉微型電動二輪車的所有者，蘆洲監理站提供下鄉受理登記、領用、掛牌服務，服務地點在三芝智成忠義宮以及石門區公所，目前是每季會下鄉服務一次，有需要的鄉親也記得留意蘆洲監理站公告訊息，就近申請登記、掛牌，投保上路最安心。