親職講座玩手作 金山公所DIY療癒「苔迪熊」

為要把握與孩子相處的休閒時光，金山區公所在暑假的尾聲辦理了親職教育講座，不過這場講座相當特別，經由手作DIY的過程，親子製作「苔迪熊」水苔球盆栽貼，趣味的打造盆栽熊，在完成後帶回家照顧、點綴生活，也讓這場親子共同創造的快樂時光。

金山區長劉昌松說，暑假接近尾聲，為了要大小朋友一起把握親子時光，公所舉辦了親職教育講座，，這場活動特別邀請金山在地的熊熊花圃坊，帶來手作DIY的活動，要為好生長的虎尾蘭盆栽打造成造型水苔球「苔迪熊」，做完後帶回家，為家園創造趣味、溫馨氛圍，也讓孩子們在炎炎的夏日氣候中，在室內課程也接觸戶外綠色植物，讓孩子們有更好的生長與學習。

透過手作「苔迪熊」，大朋友與小朋友一起討論水苔球的設計，像是熊熊的臉要多圓？還有熊熊的耳朵要放置哪裡？甚至是熊熊應該是什麼表情？在大手小手互助合作後，各式各樣的「苔迪熊」完成，不知不覺中一系列的互動過程讓親子更親近，情感大升溫。

熊熊花圃坊陳冠蓁指出，製作盆栽最怕的就是植物種不活，不過虎尾蘭相當好種，還可能會因為生長得太好導致爆盆，透過親子一起製作完成『苔迪熊』，希望能夠讓親子帶回滿滿的成就感，並且一起照顧「苔迪熊」長大，還要將親子共同創造的愉快氛圍，經由『苔迪熊』的生活點綴，繼續在親子的日常中延續下去。