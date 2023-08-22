陸媒稱雙城論壇澆灌「和平之樹」 蔣萬安：絕大多數民眾樂見交流

台北上海雙城論壇即將下周登場，大陸國台辦旗下的「中國台灣網」評論稱，台北上海雙城論壇就是兩岸關係中的一顆「和平之樹」，蔣萬安擔任台北市長後，繼續給這顆和平樹澆水，讓它長大、長高。蔣萬安今天也被問及，會怎麼澆水？蔣萬安表示，絕大多數民眾都不希望兩岸兵凶戰為，透過這樣的市政交流，發展出來的實質成果，相信是絕大多數台灣民眾所樂見。

蔣萬安今天下午到台大圖書館參觀俞大維特展，媒體問蔣萬安，如何為兩岸澆灌和平樹？蔣萬安表示，雙城論壇舉辦已經是第13次，這次決定率團參加論壇，因絕大多數民眾都不希望兵凶戰為，都希望和平繁榮，希望透過雙城論平台，維持交流管道，透過這樣的市政交流，發展出來的實質成果，相信是絕大多數台灣民眾所樂見。

由於蔣萬安第一天行程將赴洋山深水港，地點距離蔣萬安曾祖父蔣中正的故鄉奉化，僅有一個多小時，媒體也問，會不會特別去奉化？蔣表示，這次的相關行程都已經排定，行程很滿，第二天也有一整天的主論壇及分論壇，也會特別針對環境永續、智慧醫療等專題研討，並簽署MOU，行程都已經排定。

另外，雙城論壇舉辦前夕，大陸暫停台灣芒果輸陸，媒體也問蔣，會不會向大陸表達協助芒果輸入？蔣萬安說，其實兩岸之間，就是愈艱難的時候、大環境愈緊張的時候，愈需要交流溝通，雙城論壇就是扮演這樣的平台，以及溝通交流管道。