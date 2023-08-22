雙城論壇前談兩岸關係 蔣萬安：倒退是最糟糕選項

明天是八二三砲戰紀念日，台北市長蔣萬安今天下午到台大圖書館參觀「俞大維先生紀念特展」，由於適逢台北上海雙城論壇舉辦前夕，蔣萬安致詞有感而發說，兩岸間從武力、對抗、叫囂對峙、到和平交流，這一路走來不是一件容易的政治工程。八二三砲戰所帶給我們非常嚴肅的記憶，是兩岸要和平互動，必須靠雙方領導人最大智慧。

蔣萬安也意有所指提到，兩岸領導人應該以人民福祉為前提，任何不必要的威脅，或任何不必要的衝突，其實都會造成歷史得倒退，倒退是現階段最糟糕的選項。

蔣也提到，「和平不能靠口號，和平紀念碑是所有前人以血、以淚，以慘痛為代價，我們不能忘記，也不應該忘記」，這也是八二三炮戰給我最大的啟悟。我們不會忘記錄史，但要用智慧創造和平，65年超過一甲子的歷史，兩三代前輩的付出，我們責無旁貸，要為下一代、下兩代創造和平。

蔣萬安今天參觀完俞大維特展後表示，今天他站在這邊，不僅是緬懷歷史，更是面對現在與未來，尤其八二三砲戰在中華民國在台灣有歷史扮演相當關鍵的轉淚點，若沒有金門在前線的血戰，不會有後方在台灣的和平，也不會有數十年來的繁榮，現在是過去的歷史，現在是未來的開創。

蔣也提到，八二三砲戰時，俞前部長出入戰地出生入死，而且還曾遭到砲彈擊中，他這一身腦殼都留有八二三炮戰歷史的勳章，兩岸和平交流這一路走來，期間的漫長，也充分顯示這不是一件容易的政治工程，卻非常值得兩岸共同努力經營去珍惜。

蔣萬安說，沒有和平就不會有繁榮，沒有繁榮就不會推展相關建設，這也是八二三砲戰所帶給我們非常嚴肅的記憶，兩岸要和平互動，必須靠雙方領導人最大智慧，以人民福祉為前提，任何不必要的威脅，或任何不必要的衝突，其實都會造成歷史得倒退，倒退是現階段最糟糕的選項。

蔣萬安提到，台北市只是一座城市，但對於歷史、對於國際情勢，台北市是最敏感的城市。身為台北市長，感謝所有為八二三炮戰付出的國軍將士，及金門的戰地的所有朋友。蔣也提到，得來不易的和平，不到最後關頭絕不輕言放棄，所以和平必須要有尊嚴，和平也必須要用實力來捍衛，也必須要用對等、尊嚴、交流來維繫。而俞大維所代表的，就是台灣民眾父祖輩努力付出，如何捍衛民主、如何捍衛和平的意志力，這也是他不斷督促自己的標竿。