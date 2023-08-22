新北議會再度提早散會 綠黨團：議長護航落跑市長

新北市議會今第二天臨時會，因民進黨團提出清點人數再度提早散會，民進黨團總召鄭宇恩表示，21日會議議長蔣根煌未逐條確認議程，也未依會議規範詢問是否有反對意見，直接讓審計處長上台報告，更於休息時間敲槌散會，作為民意代表，有責任質疑這種不當的程序處理。

民進黨團副總召張維倩表示，議會作為代表市民意志的機構，應該注重透明、公正、公平的運作，議事程序的正確執行不僅關乎議會的尊嚴，更關乎市民的權益，呼籲議長和議會所有成員，必須嚴格遵守議事規則，確保議會運作的公平性和合法性。

民進黨團書記長林秉宥表示，此次抗議是為表達對昨日議會程序運作的嚴重質疑，議會的運作應該嚴格遵循法律法規，保障每一位市民的權益。

民進黨議員顏蔚慈批評，各縣市市長如前桃園鄭文燦市長、台中盧秀燕市長、高雄陳其邁市長等都會出席議會聽取審計處決算報告內容了解市政缺失，請問新北市侯友宜市長人在哪裡，議長護航落跑市長，也再再凸顯出國民黨從上至市長下至議員無一不藐視議會。

民進黨議員黃淑君說，新北市開議時間表定開會至下午5時30分，議長卻能任意敲槌草草結束會議，議會議事人員擅自對外說明聽取報告完就散會是依照往常慣例，但有什麼是往常慣例，新北市議會就應照法律依法行政，要求議會對昨日的處理程序進行澄清和說明，確保類似的情況不再發生。

國民黨稍早回應，新北綠營荒腔走板，今日小組審查決算，從會議一開始就打斷主席，毫無禮貌，再來強勢發言，逼得會議只得宣布休息協商，但民進黨持續在議場內喧嘩，甚至當面怒嗆議會職員，引發不小爭議。

國民黨團呼籲，民進黨議員如果不願意認真開會，浪費納稅人錢，不如捐出一日薪水，對社會恐怕還比較有正面幫助。