雙城論壇MOU草案「慣例」不公開？ 綠議員批：心中有鬼

民進黨台北市議員林延鳳今早指出兩度向北市府索取雙城論壇預與上海共同簽署「合作備忘錄」草案資料遭拒，痛批北市府黑箱，北市府發言人殷瑋則表示過往沒有該慣例，林延鳳反嗆，市府拿柯市府慣例是在「比爛」，痛批蔣萬安背棄選前承諾，整個行程到交流內容等都充滿謎，就是「心中有鬼」。

林延鳳指出，台美21世紀貿易協議首批協定簽署過程中，行政院經貿談判辦公室都有公布「談判架構與內容」，充分說明相關議題暨影響評估，在六月雙方正式簽署前，更曾於五月中旬公布包括前言及8個章節，共81條條文在內之協定草案，對照蔣市府就兩岸交流資訊毫不透明、偷偷摸摸的行徑正好相反。

林延鳳表示，至於殷瑋對她所舉出的「內政部審查地方政府與大陸地區地方機關之合作行為或締結聯盟申報須知」有知悉，可惜只懂得「跳針」稱相關合作行為應「送該中央目的事業主管機關辦理」，卻不敢回應她所質疑該規定「哪一條告訴你不能公開業經市府核定的MOU草案？」

林延鳳說，若殷瑋認為沒有條文說可以公開就不能公開，顯然對「政府資訊公開法」第六條所揭示「主動公開原則」有所誤解，而拿柯市府行之有年的慣例來自辯，更形同和滿意度最低的柯市府團隊「比爛」她質疑，「難道蔣萬安參加雙城論壇，也要仿照柯文哲拿出AB稿嗎？」