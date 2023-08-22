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綠營質疑臨時會程序未定 新北議會今再度提早散會

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
綠營質疑臨時會程序未定，新北議會今再度提早散會。記者葉德正／攝影
綠營質疑臨時會程序未定，新北議會今再度提早散會。記者葉德正／攝影

新北市議會21日起舉行10天臨時會，昨因國民黨籍議長蔣根煌提前結束會議藍綠不歡而散，今天下午2時舉行聯席審查決算報告，綠營提出反制，認為昨天會議沒有確認臨時會議程，質疑接下來臨時會議程都有問題，藍營認為程序沒問題，雙方互不退讓，綠營提出清點人數，最後現場僅17人，不滿三分之一開會人數規定，2時43分主席宣布散會。

新北市議會21日舉行臨時會，表定聽取新北市審計處對去年度新北市總決算報告與討論，不過會議下午3時開始，議長蔣根煌在4時就敲槌散會，引發綠營議員不滿，認為藍營用多數暴力閹割議員質詢權利，眾人不歡而散。

今日第二天議程表定是小組聯席審查新北市去年度總決算，綠營議員顏蔚慈在開會前，提出質疑昨日程序會，主席蔣根煌應該跟大會確認接下來的議程內容，但是草草帶過，到底是在幾點幾分有確認議程？

民進黨議員黃淑君說，昨天議長說是循往例提前散會，這次臨時會未經確認議程。

國民黨議員周勝考則認為，昨天主席都有一一念過議程，如果大家不同意，審計處長也不會開始報告，既然綠營議員對決算報告有意見，就好好進行今日議程。

議會法制室則表示，若對議會大會的會議記錄與摘要有意見，要下次大會提出討論，這次審查會沒有權限討論。

不過仍無法說服綠營，最後綠營要求清點人數，最後人數只有17人不滿三分之一開會人數規定，2時43分主席宣布散會。

國民黨團書記長廖先翔痛批民進黨「荒謬至極」，今天又是一次無理的政治杯葛，昨天民進黨議員才說要好好審決算，今天議程就是要好好審決算，卻用議事杯葛，如果這次決算審議因民進黨繼續杯葛審不下去，依據規則是視同審議通過，民進黨要負最大責任。

廖先翔提出清點人數的是民進黨，最後退席到只剩3人的也是民進黨，國民黨還有14席在場，到底是誰浪費人民納稅錢？

民眾黨唯一一席議員陳世軒表示，過去喜歡講慣例、舊習，但這一屆有很多新科年輕議員，勇於質疑挑戰，對議會民主程序發展是好事。

國民黨團表示，議長敲槌主持會議，本就是議長職權，議長也給予議員充分的尊重，然而民進黨卻藉勢藉端，企圖打破規則，賴清德當初藐視台南議會彷彿再現新北。

國民黨議員王威元也說，明明中央選舉，為何要拖累新北市的市政建設，要表演大可去立法院、去開記者會、為何糟蹋議會殿堂！用政治鬥爭、政黨對決的形式恣孽議會，等同自我閹割，讓非綠議員也無法進行市政建議、深入了解決算，在此提出嚴正抗議。

綠營質疑臨時會程序未定，新北議會今再度提早散會。記者葉德正／攝影
綠營質疑臨時會程序未定，新北議會今再度提早散會。記者葉德正／攝影
綠營質疑臨時會程序未定，新北議會今再度提早散會。記者葉德正／攝影
綠營質疑臨時會程序未定，新北議會今再度提早散會。記者葉德正／攝影

議員 民進黨

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