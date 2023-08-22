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北市莒光社宅敦親睦鄰 里民停車享月票優惠

中央社／ 台北22日電

北市都發局今天表示，鄰近萬華火車站的莒光社宅已開放入住，為提升附近社區停車便利性，社宅停車空間針對周圍里民提供月票優惠，另增設避車彎，還有誠品生活時光進駐。

台北市都市發展局發布新聞稿指出，位於萬華區萬大路的莒光社會住宅已開放入住，為讓社宅成為社區好厝邊，因此推展社宅社區好厝邊專案，盼與附近里長、居民溝通，了解市民對改善市容景觀的想法，滿足社宅附近居民的生活需求。

都發局表示，鄰近萬華火車站及捷運龍山寺站的莒光社宅，周邊有龍山寺商圈，生活機能極佳，當時施工就透過好厝邊專案，召開會議傾聽里長與各方意見。

都發局指出，地方針對莒光社宅提出意見包含，因緊鄰萬大路公車站牌，行車道路讓公車乘客容易有危險，所以新增設避車彎，並協助北市交通局把舊式候車站牌改為公車智慧型站牌，讓民眾可精準掌握公車到站時間。

此外，莒光社宅南北側特地留設綠帶人行空間，提供鄰里通行，社宅1樓挑高穿廊空間，可供民眾休憩或作為遮雨空間。

都發局表示，為提升莒光社宅附近停車便利性，社宅停車空間提供里民月票優惠，汽車每月新台幣4800元、在地里民每月3360元、周圍里民每月3840元；此外，1樓到4樓將進駐托育、日照及輔助醫療服務單位，誠品生活時光已進駐社宅，盼為在地增添人文氣息。

莒光社宅位於萬大路22號，總面積約3491平方公尺，北市府興建為地上19層、地下4層的1幢建物，共201戶，包含一房型120戶、二房型60戶、三房型21戶，對外開放招租190戶；莒光社宅今年3月底落成，分批在5月間、6月間點交入住。

社宅 北市 公車

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