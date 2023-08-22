異物掉落捷運軌道只能人力煞車 新北議員籲速補破網

台中捷運今年5月發生遭施工吊臂砸中1死事件震驚全台，新北市議員蘇泓欽指出，新北環狀線、三鶯捷運線也是全自動無人駕駛系統，目前系統只能偵測軌道異物，對於從天外飛來異物，只能靠人為控制煞車，興建中的三鶯線沿線有不少路段緊鄰民宅，難保不會有異物掉落，捷運局長李政安雖回應「這類事件不該發生」，但蘇泓欽直言「台中就是發生了」，應盡速補破網。

蘇泓欽指出，今年五月台中事件發生過後，他即在總質詢時間要求新北盡速訂定相關SOP，連今年的審計報告都要求市府研擬應因對策，但至今顯然沒有看到成果。

李政安回應，捷運系統可偵測軌道異物，但懸空掉落物是外來的，正常情況是不會發生，是因為建築管理不當，才會跑進來，雖然目前系統是無人駕駛，但都有隨車人員，可以透過面板控制，緊急剎車。

「不怕一萬只怕萬一」蘇泓欽指出，連一般路上的無人車都能偵測四面八方來車，軌道固定在那，怎麼會無法即時偵測反應，他也說，三鶯線在鶯桃路等地區與民宅緊鄰，難保民眾曬的衣物不會飛落軌道。

對於李政安指照國外安全標準，這類懸吊物墜落不在行車安全項目裡面，是不應該發生的，蘇泓欽痛批「但是台中就是發生了」，捷運局如此回應就像東西掉下來「只好撞上去？」

新北市捷運局進一步解釋，三鶯線列車均配置軌道異物偵測器及脫軌偵測器，當列車撞擊到軌面25cm以上障礙物，將觸發緊急煞車並回報行控中心。此外，軌道沿線上均設置監視器，行控中心一旦監測到有異物掉落軌道，就會立即啟動應變機制。

捷運局也說，​三鶯線每列車廂內均設有逃生把手、對講機與逃生開門把手，隨車人員操作後經行控中心依營運程序，將執行緊急煞車、車門解鎖或斷電程序。