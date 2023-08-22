議員指索雙城論壇資料不給疑黑箱 北市：依往例

台北市長蔣萬安將率團出訪上海參加雙城論壇，議員林延鳳向市府索取備忘錄資料遭拒，質疑黑箱，市府今天表示，皆依規定送中央，往例是簽署後公布並提供資料給議員。

台北市政府18日宣布，蔣萬安將於29日至31日出訪中國大陸上海，參加2023雙城論壇，主題為「新趨勢、新發展」，並就減碳永續、會展產業及羽球運動等簽署合作備忘錄（MOU）。

民進黨台北市議員林延鳳今天透過媒體群組發布新聞資料指出，7月、8月曾向北市府索取與上海方簽署合作備忘錄草案資料，但北市相關局處僅回應秘書處指示，須等雙方完成簽署後才公布。

她表示，市府遮掩簽署備忘錄內容，是在擔心什麼狀況嗎，且蔣萬安6月間在市府「大陸小組」會議曾裁示，有關大陸事務索取資料應建立一條鞭機制，對比市府回應議員索取資料態度，令人質疑是有預謀黑箱一條鞭。

林延鳳說，北市府提及未定稿所以不能公開，但此3份MOU草案已完成市府機關公文程序，非未定稿內部文件，北市府用中央未核定搪塞是在自打嘴巴。

她指出，單純城市交流卻要遮掩內容，除非是怕得罪中國，寧願犧牲民主國家議會監督機制，北市府也要保密到最後一刻，且蔣萬安從出訪日期、行程都是採緩慢公開，難保不會如去新加坡出訪時一樣搞失蹤行程。

北市府發言人殷瑋對此發布回應資料表示，要求簽署前公開MOU草案，不僅沒有法理且無慣例，市府皆依規定送中央，議員可參考「內政部審查地方政府與大陸地區地方機關之合作行為或締結聯盟申報須知」內容。

他說，兩岸與國際領域的相關條約、協定、文件內容，本來就要經雙方同意並簽署後公布，議員應該會知道，且絕對不會有所謂黑箱作業。

他指出，北市府秘書處查閱歷年紀錄後，發現在前市長柯文哲時期，也都是雙城論壇MOU簽署後，才上網公布並提供資料給議員，這是行之有年慣例，並在議員上任前就已建立。