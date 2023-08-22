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水質監測數據失真遭批「射後不理」 新北審計處要求改善

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北境內河川經常遭不肖業者放廢水汙染，環保局設置自動檢測但未適時保養遭審計處檢討。圖為新莊潭底溝下游遭廢水汙染。圖／新北市環保局提供
新北境內河川經常遭不肖業者放廢水汙染，環保局設置自動檢測但未適時保養遭審計處檢討。圖為新莊潭底溝下游遭廢水汙染。圖／新北市環保局提供

新北市境內和欲經常遭不肖業者排放廢水汙染河川水質，環保局設置環境水質自動監測站及水體水質監測站，但建置後未妥善保養導致數據失真，民眾批評「射後不理」的態度浪費公帑，審計處則要求環保局應改善。

新北市環保局為掌握新北市境內各河川流域水質現況，2021年8月起於華江碼頭、新月橋及浮洲橋等 3 處建置環境水質自動監測站，進行 24 小時掌握河川水質現況外，至去年10月底於河川流域之民生飲用水取水口、汙染源管制點等設置 34 個河川水體水質監測站依進行水質監測。

但新北審計處查核發現環境水質自動監測站，因淤泥菌藻類黏稠狀物質致監測設備易滋生生物薄膜，影響監測數據可信度，且部分測站未依監測準則規定每月監測水質1次、每 3 年依水質監測結果及水汙染整治需要調整水質監測採樣地點等，認為監測作業欠周妥要求研謀改善。

新北市環保局對此表示，自然環境中的微生物、淤泥等髒汙，及水面上漂浮的樹枝、植栽等雜物，都可能造成分析儀的感測元件被髒汙包覆、滋生生物膜、或使主機遭異物拉扯毀損，進而影響監測數據。

環保局已透過增加清潔刷啟動頻率、裝設防護罩、加貼銅箔等方式排除異常，多年來也以人工採樣進行河川水質檢測工作，持續掌握水質變化趨勢，今年2月初邀集專家辦理監測站設置檢討會議，藉由監測結果之趨勢變化，參酌水汙染防治需求，調整監測站點位、監測頻率及檢測項目。

水質 碼頭

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