北市有2萬多戶不願接汙水管 理由是不想拆「假山水」

為提升環境品質、並確保水源水質，台北市政府近年積極推動汙水下水道建設，預計2032年接管普及率要達90%；但截至去年底，普及率僅達81%，尚有2萬餘戶無接管意願，還有23個機關單位與公園也未依規定接管，審計部台北審計處要求北市府，應加強宣導協調與改善。衛工處透露，常見有增建物、化糞池蓋上堆私人雜物或做成假山假水，住戶不願拆除。

審計處最新報告指出， 台北市去年度預算，分別編列1億3千萬元、7838萬元辦理汙水下水道接管工程及營運管理業務，但檢視執行情形，統計台北市到去年8月底，北市轄內汙水下水道管線已施作到達區域尚未接管戶數還有20萬1546戶，其中無接管意願者有2萬6330戶，但北市衛工處去年度僅辦理4場宣導及協調會勘，稍有不足，應該加強宣導。

另外，審計處也認為，台北市政府所屬機關單位及經管場域包括北市立內湖幼兒園等19個機關、中央藝文公園等4座公園分別位於汙水下水道管線到達、且為公告區域，但至今卻尚未完成接管，也應該要檢討改善。

台北市長蔣萬安表示，台北市歷經半世紀的努力，才換得今日接管率全國第一的成績，希望還沒有汙水接管的市民能多予配合，務必支持汙水下水道建設。

北市衛工處長程培嘉回應，23個機關單位與公園，有6處已完成接管，7處正在接管中，預計年底前完成；其餘10處，因為有特殊原因要花點時間，像是南昌路派出所就因為萬大線施工需要延後接管、關渡派出所與浩然敬老院未來要都更，若現在接管未來還是要拆除，因此也會等都更完成後接汙水管。

程培嘉說，目前都是由北市府出錢替住戶接管，既然有些住戶不要市府協助，有可能要自己處理，衛工處也因此訂定獎勵及補助，只要廢除1個化糞池就會給予6萬5000元讓民眾自費接管。

針對大型社區，程培嘉指出，會先以汙染較集中的社區優先輔導，戶數較多的社區排放汙水若沒妥善處理，就會造成環境髒亂、衛生問題；目前盤點242個社區、約1萬2000戶辦理輔導，若住戶完全不接管、又影響他人接管，就會考慮檢討是否要裁罰。

程培嘉表示，這2萬多戶不願接汙水管原因，像是建物後有增建物、化糞池蓋上方有私人物品，甚至1樓後陽台有假山假水，住戶不希望被破壞；如果在後巷有違建，還能結合建管處報拆，但有些存有爭議的老舊建物，房屋後方根本沒空間。他坦言，好做的都做完了，現在愈來愈難做，而且往山區成本愈高，現在算是接管後期，朝每年1萬戶推進。