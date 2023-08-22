索雙城論壇簽署MOU草案遭拒 議員批「黑箱」 北市府：沒這慣例

台北市長蔣萬安將在29日到31日率團出訪上海雙城論壇，不過台北市議員林延鳳指出，兩度向北市府索取預與上海共同簽署「合作備忘錄」草案資料遭拒，還稱將於雙方完成簽署後公布，痛批「黑箱」，北市府回應，議員要求既沒有法理，過去也沒這慣例，更拿中央簽訂的「台美21世紀貿易倡議」舉例，民進黨政府恐也是林延鳳口中的「黑箱」。

林延鳳指出，媒體上月21日披露蔣市府將於雙城論壇與上海簽署「北市大羽球運動交流、會展行銷、環保綠能永續交流」三項MOU草案時，她便向教育局、產業局和環保局索資，不過三局處共同請示秘書處後，以「與上海方正在洽繫協商中，其內容還須陳報中央主管機關核定，目前尚未定稿」為由拒絕提供。

林延鳳說，在蔣萬安宣布親自出席，並稱陸委會對準備簽的三份MOU草案沒問題，她再次索資，市府卻在21日以尚未收到中央主管機關回函拒絕提供，還稱將於雙方完成簽署後公布，她批評，市府過去說未定稿不能公開，但目前三份MOU草案已完成相關程序，非未定稿內部文件，「怎能用中央尚未核定加以搪塞？」，且蔣過去在議會答詢稱「上海行程報給陸委會，陸委會同意就會公開」，如今不完全自打嘴巴，不管議會監督。

林延鳳認為，蔣從出訪日期、行程，都像擠牙膏一樣慢慢公開，目前行程還連確切時間地點都沒有，難保不會像去新加坡一樣搞出「失蹤行程」，如今不只見誰、談什麼都成謎，連準備簽署的MOU都不願公開，等簽了才知道，「單純的城市交流，卻要遮遮掩掩，若非蔣心裡有鬼，就是深怕得罪中國。」

北市府發言人殷瑋表示，在兩岸與國際領域，相關條約、協定、文件內容，本就要經過雙方同意簽署後公布，民進黨執政中央簽訂的「台美21世紀貿易倡議」首批協定，今年上半年就簽署，到上個月才送立法院，難道這是「黑箱」？難道會說民進黨處理內外事務都是「遮遮掩掩」、「一貫的黑箱手路」？相信絕對不會。

殷瑋說，「內政部審查地方政府與大陸地區地方機關之合作行為或締結聯盟申報須知」當中，就已經說得很清楚，地方政府與大陸地區地方機關為合作行為，其中「由直轄市、縣（市）長為之，且合作行為之議題屬單一中央目的事業主管機關者」，應該要「送該中央目的事業主管機關辦理」；北市府是依規定送中央政府，林可詳細參考相關規定。

殷瑋說，北市府秘書處查找歷年紀錄後在柯市府執政時期，也都是在雙城論壇MOU簽署後，上網公布並提供資料給議員，雖然這行之有年的慣例。