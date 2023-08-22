賴品妤回應「雲豹」爭議 轟政客抹黑 廖先翔：避重就輕

前立委賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長，現任立委的女兒賴品妤今反駁是為挽救選情的說法，指家人都問心無愧，可受公評，她不會畏戰，一步不退、堅持到底。明年立委選戰競選對手、國民黨新北市議員廖先翔回應，賴沉寂多天仍避重就輕，大家無法接受的是民進黨不只要選票，更要鈔票。

雲豹能源近期成為政壇攻防焦點，藍營質疑民進黨總統參選人賴清德嫡系與雲豹能源關係千絲萬縷，質疑是「綠金結構」。賴勁麟和雲豹獨董李退之先後宣布請辭，國民黨立委參選人徐巧芯昨指「落跑」是為救「雲豹小公主」賴品妤危急的選情，並沒有回應外界質疑。

賴品妤今表示，她父親請辭，代表的是拒絕政治髒手摧毀綠能產業，但意圖抹黑的人無論如何都有話可說。賴勁麟長期從事反核運動，提告就是敢於接受檢驗。她要求說謊的不肖人士，立即停止無中生有的荒謬劇本，因為⺠眾必會唾棄暴力又惡劣的行為。

賴品妤指出，對於連日來發動大規模不實抹黑的政黨、政客，她絕對奉陪。她的反核立場始終如一，從未改變過。身為全台唯一、選區內有兩個核電廠的立委，堅定捍衛居⺠權益。並問抹黑的有心人士，敢不敢對著萬里、貢寮的鄉親，大聲說出這幾天的荒謬言論？

賴品妤說，針對這陣子的不實指控，賴勁麟在聲明中已經說得很清楚。他們父女對彼此的工作相互尊重，查證則是每個政治人物評論公共事務的最基本責任。賴勁麟一生懷抱的志業，因為有心人為了挽救低迷⺠調，鋪天蓋地的不實扭曲，她絕對肯定她父親「蒐集證據，悉數提告」，捍衛事實與真相及家人的清白。

賴品妤說，很多選區的鄉親為她抱不平，甚至比她還生氣。她認為家人一路以來清清白白，任何人認為她有不法、不正當行為，請拿出具體證據去檢舉告發，她支持用最高的標準檢驗自己，並向貢寮、萬里、金山鄉親喊話，「你們放心，不管他們怎麼抹黑，為了居民的生命安全，我一步也不會讓。」

廖先翔認為，賴品妤沉寂多天後的回應，仍然避重就輕。能源議題絕對可以理性討論，賴勁麟也絕對可以從商賺錢，大家無法接受的是民進黨長期以來，將能源議題轉化為意識型態的對抗，不只要選票，更要鈔票，從中獲取金錢利益。

廖先翔說，如果前立委黃國昌長輩家中有違章建築不能支持居住正義，為何民進黨可以接受黨內派系藉由能源轉型發大財？