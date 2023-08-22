北市府美化後巷 蔣萬安與彩繪蝴蝶俏皮互動
為鼓勵汙水用戶接管，北市府結合地景辦理後巷美化，衛工處表示，這次改造中山區北安路821巷4弄，與「劍南蝶園」生態步道融合，設置彩蝶牆互動區。台北市長蔣萬安今揭幕美化後的後巷，還在現場打卡拍照；工務局表示，該美化工程預算約200萬、施工時間3個月，讓市民可以在自假後巷內舉辦活動、家庭休閒都能使用。
蔣萬安表示，汙水下水道建設成果不易被市民看見，重要的是用戶接管可改善環境衛生、減少臭味及蚊蟲孳生問題外，同時不用每年花錢抽水肥。蔣萬安在參觀後巷時，還和身後的彩繪蝴蝶拍照打卡，吸引民眾目光。
北市工務局長黃一平說，這次後巷美化速度很快，大約3個月時間完成，花費約200萬，長度123公尺、寬度3公尺，這次結合周遭公園和劍南蝶園地景，打造一個可以互動的區域，在美化過後，就希望不要再有擴建、違建，保持環境整潔，讓居民能在後巷內舉辦社區活動、休閒烤肉。
衛工處長程培嘉指出，美化的蝶園巷位於「中山區北安路821巷4弄」附近地區，衛工處於2017年完成汙水用戶接管，因該後巷鋪面老舊破損，且無違建或大型冷卻水塔等障礙物，加上北安里長陳小康與里民全力支持，所以結合當地著名景點「劍南蝶園」，發想以蝴蝶為美化元素的彩繪後巷，共繪製7種花卉區及近20種蝴蝶品種。
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