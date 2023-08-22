花博MAJI餐廳遇雨漏水如瀑布 北市府：已處理

台北市議員柳采葳指出，花博公園MAJI內餐廳近期遇大雨必淹水，導致店家倉庫天花板如瀑布、牆壁滲水。北市府今天表示，已主動協助將處理廠商損失，會持續追蹤後續需求。

國民黨台北市議員柳采葳指出，接獲投訴，花博公園內餐廳MAJI商城近期遇大雨必淹水，讓店家當天無法營業，隔天需花時間人力復原場地，業者苦不堪言。店家提及6月底就商城曾淹大水，有告知管理業者但事後未處理，8月間又遇大雨，導致倉庫屋頂發生2次雨水倒灌及牆面滲水。

她表示，此場地是由財團法人台北市會展產業發展基金會負責並委外經營，經營承包商不處理建築防水狀況，僅稱是花博公園建築問題，應由市府處理，但市府也都不過問。

柳采葳說，台北市府在民國100年成立台北市會展產業發展基金會，主要是推動會展等產業，並營運管理花博公園場館，且公開標租委外經營，但基金會對場地發生狀況卻不過問，管理業者不積極處理，導致漏水問題互踢皮球。

此外，北市會展基金會營運管理包含爭艷館、圓山廣場等23處場館，依先前公布111年度決算數字，已虧損新台幣200餘萬元。她指出，會展基金會去年編列1830萬元預算當修繕費，佔總支出預算24%，但每逢遇大雨，花博公園內餐廳店家卻要面對淹漏水，恐影響形象，市府應協助解決。

北市會展基金會表示，因8月無預期強降雨，造成花博園區部分低窪地區積水或淹水情況，已加購3部大口徑抽水機備援使用，設備今天到貨，並緊急採購228片防洪組水板，共210公尺，設備已到貨並組裝測試。

會展基金會指出，針對MAJI商城內廠商造成負擔或損失，已主動即協商處理，並持續追蹤業者相關需求。

此外，針對111年度決算數字虧損200餘萬元，會展基金會表示，收入較原編列預算短少，主要是因當時疫情影響，讓1月至2月較多短租活動取消，如爭艷館、流行館等出租場次也大幅縮減。

會展基金會指出，疫情過後相關會展活動已復甦，今年1月至7月盈餘超過1000萬元，恢復疫前水準，且為因應中山足球場建物老舊及預防極端氣候，明年度將增編列維護預算240萬元，持續維修及強化園區建物。