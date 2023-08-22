4.2億台65浮洲北上、南下匝道將通車 在地居民：爽啦！

造價4.2億、耗時842天建造的台65線浮洲北上、南下匝道，即將在本月29日通車啟用，當地2萬居民可縮減約10分鐘上下匝道車程，民眾表示終於可縮短塞車時間相當開心，地方民代則要求新北市交通局做好平面道路規畫，避免車輛堵在匝道口。

台65線快速道路北起中山高五股交流道五股端，南接國3土城交流道北上南下，全長約13公里，因考量板橋華東街、板城路上下班壅塞嚴重，且周遭地區包含浮洲地區合宜住宅，未來還有區段徵收開發等，勢必引入更多居民入住將使車流更為壅塞，因此台65線新增浮洲匝道。

工程利用台65線預留匝道口增設北上南下匝道，北上匝道配置4.5公尺寬車道全長336公尺，南下匝道配置2個4公尺寬車道全長455公尺，可分攤台65線板橋二交流道車流，作為樹林及浮洲地區往返台65線主要匝道。

該工程耗資4.2億元、842個工作天，即將在本月29日通車啟用。新北市議員葉元之表示，匝道通車初期用路人經常不清楚上匝道方式，交通局在平面道路應做好道路指引標示，初期也須加派警力疏導交通，讓民眾通行更順暢。議員劉美芳表示，台65匝道通車民眾方便性跟辨識度皆須加強，要如何上、下匝道路牌要明顯指引，特別注意上、下班車流量大，轉彎併入等標誌標線須留意車輛動線指引。

議員黃淑君說，浮洲北上匝道通車後，未來極可能在板新路上匝道口會回堵到土城區域，雖然目前已經有做道路優化工程，但預期因此地還有清潔隊車輛進出，是容易發生壅塞的熱點。