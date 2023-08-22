快訊

日職／想讓王柏融華麗告別卻打出成績 日媒曝火腿的天人交戰

三星S Pen還有什麼神用途？星粉曝「可以拿來聞」：聞一次就難忘

福島電廠核廢水24日排放入海 我原能會說話了

4.2億台65浮洲北上、南下匝道將通車 在地居民：爽啦！

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
圖右為台65浮洲北上匝道入口。圖／翻攝公路總局網頁翻攝
圖右為台65浮洲北上匝道入口。圖／翻攝公路總局網頁翻攝

造價4.2億、耗時842天建造的台65線浮洲北上、南下匝道，即將在本月29日通車啟用，當地2萬居民可縮減約10分鐘上下匝道車程，民眾表示終於可縮短塞車時間相當開心，地方民代則要求新北市交通局做好平面道路規畫，避免車輛堵在匝道口。

台65線快速道路北起中山高五股交流道五股端，南接國3土城交流道北上南下，全長約13公里，因考量板橋華東街、板城路上下班壅塞嚴重，且周遭地區包含浮洲地區合宜住宅，未來還有區段徵收開發等，勢必引入更多居民入住將使車流更為壅塞，因此台65線新增浮洲匝道。

工程利用台65線預留匝道口增設北上南下匝道，北上匝道配置4.5公尺寬車道全長336公尺，南下匝道配置2個4公尺寬車道全長455公尺，可分攤台65線板橋二交流道車流，作為樹林及浮洲地區往返台65線主要匝道。

該工程耗資4.2億元、842個工作天，即將在本月29日通車啟用。新北市議員葉元之表示，匝道通車初期用路人經常不清楚上匝道方式，交通局在平面道路應做好道路指引標示，初期也須加派警力疏導交通，讓民眾通行更順暢。議員劉美芳表示，台65匝道通車民眾方便性跟辨識度皆須加強，要如何上、下匝道路牌要明顯指引，特別注意上、下班車流量大，轉彎併入等標誌標線須留意車輛動線指引。

議員黃淑君說，浮洲北上匝道通車後，未來極可能在板新路上匝道口會回堵到土城區域，雖然目前已經有做道路優化工程，但預期因此地還有清潔隊車輛進出，是容易發生壅塞的熱點。

而匝道周邊估有居民約兩萬人，浮洲里長賴姿吟表示，地方居民都相當期待匝道能盡快通車，相信通車後能紓解地方塞車之苦，也希望交通單位能做好道路規劃避免車潮堵在匝道口。公路總局表示，29日約晚間通車後，平面道路路段還有繼續收尾工作，整體工程將在9月22日全數完工。

圖右為台65浮洲南下匝道出口。圖／翻攝公路總局網頁
圖右為台65浮洲南下匝道出口。圖／翻攝公路總局網頁
台65浮洲北上、南下匝道將於本月29日通車。圖為北上匝道入口處。記者李定宇／攝影
台65浮洲北上、南下匝道將於本月29日通車。圖為北上匝道入口處。記者李定宇／攝影

議員 塞車

延伸閱讀

審計處：新北公共債務逾千億元 應落實財政紀律

新北議會提早結束綠批多數暴力 議長：往例皆如此

高雄站西路永久路型完工通車 警方指揮疏導及提醒

快完工！江翠重畫AB區「379巷打通」 到中正商圈有捷徑

相關新聞

4.2億台65浮洲北上、南下匝道將通車 在地居民：爽啦！

造價4.2億、耗時842天建造的台65線浮洲北上、南下匝道，即將在本月29日通車啟用，當地2萬居民可縮減約10分鐘上下匝...

中元節普度品驗出農藥殘餘！ 新北驗出7項化學物超標恐傷腸胃

民間傳統節日中元節即將到來，為維護消費者飲食衛生安全，新北市政府衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等，抽驗中元...

影／花博店家逢大雨必淹苦不堪言 議員批市府外包商踢皮球

近期午後對流旺盛，市區常發生暴雨，北市議員柳采葳最近也接獲投訴，指位於中山區花博公園內餐廳美食街，每遇豪大雨必淹、不僅倉...

好浪漫！蔣萬安曝摩羯座情人節怎麼過..三寶意外成亮點

今天是七夕情人節，台北市長蔣萬安今天一早就在臉書貼文說，「今天是情人節，我想摩羯座的務實浪漫，就是分擔太太的辛勞挑戰一打...

新北青年氣候論壇 邀新世代成環保行動者

氣候變遷與極端氣候，民眾愈來愈有感，新北市環保局將在9月23日於新光人壽新板金融大樓17樓舉辦第三屆「新北青年氣候論壇─...

北捷修樹剃光頭 無法遮蔭行人怒

民眾投訴北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，只剩樹幹。對此北捷回應，因為落葉多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦