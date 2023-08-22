新北青年氣候論壇 邀新世代成環保行動者

氣候變遷與極端氣候，民眾愈來愈有感，新北市環保局將在9月23日於新光人壽新板金融大樓17樓舉辦第三屆「新北青年氣候論壇─淨零時代 好YOUNG行動」，邀請新世代一起發揮自身的永續影響力，成為具有改變城市力量的未來氣候人才。

環保局長程大維表示，氣候議題關乎世代正義，沒有人是局外人，在實踐淨零永續道路上，青年角色非常重要，環保局2020年創設「新北永續未來學院」，以營隊形式帶領大專院校學生探討減塑減廢、循環經濟、淨零排放、永續城市等議題，傾聽大學生對於永續發展的觀察和想法，至今已培育136位新北永續青年大使。

程大維說，2021年起開始舉辦「新北青年氣候論壇」，建立與青年交流對話的平台，讓更多青年了解政府及企業在淨零轉型時的作為，也期待引領青年思考自己在淨零趨勢下能做什麼並付諸行動，發揮創意與影響力。

本屆「新北青年氣候論壇」邀請到美國紐約荒野中心氣候行動主任Jen Kretser與會，將分享其號召、連結並賦予國際青年能力展開氣候行動、因應氣候變遷的經歷，鼓勵更多青年加入氣候行動的行列、甚至成為氣候行動的吹哨者，守護永續未來。

環保局說，第三屆「新北青年氣候論壇─淨零時代 好YOUNG行動」將於9月23日在新光人壽新板金融大樓17樓舉行，開放100位關注永續發展的青年參與；本次論壇首次規畫企業實地參訪行程，將於9月22日帶領30位青年前往正隆公司認識企業的永續作為。