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好浪漫！蔣萬安曝摩羯座情人節怎麼過..三寶意外成亮點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天一早就在臉書貼文說，「今天是情人節，我想摩羯座的務實浪漫，就是分擔太太的辛勞挑戰一打三」。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今天一早就在臉書貼文說，「今天是情人節，我想摩羯座的務實浪漫，就是分擔太太的辛勞挑戰一打三」。圖／引用自蔣萬安臉書

今天是七夕情人節，台北市長蔣萬安今天一早就在臉書貼文說，「今天是情人節，我想摩羯座的務實浪漫，就是分擔太太的辛勞挑戰一打三」。

蔣萬安也在臉書貼文埋下彩蛋哏，表示「究竟我的表現是超級奶爸，還是會手忙腳亂呢？接下來推出的開箱親子館影片即將揭曉，祝大家情人節快樂」。

由於市長蔣萬安秀出自己和三寶最新的照片後，馬上吸引數百網友留言討論，有網友讚「蔣市長最帥了」，不過更多網友專注蔣萬安的三個兒子，有網友大讚「都好可愛，三兄弟長得好像喔！」「哇！四位帥哥！賞心悅目好帥喔」。

還有網友驚呼「大寶真是市長的複刻版」、「老大簡直是市長的翻版，100%複製」，更有網友記得就職典禮上突然爆哭的二寶，留言大讚「二寶長大了.....」。

蔣萬安 情人節

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