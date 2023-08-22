北市增13件原民古物 助凝聚部落意識及文化傳承

台北市立文獻館公告，指定13件原住民族文物為一般古物，包含卑南族雕刻及撒奇萊雅族衣飾等。提報的族人盼藉此凝聚部落意識，並有助於部落復興傳統衣飾、傳承文化。

台北市立文獻館透過新聞稿表示，此次指定的一般古物都是中央研究院民族學研究所博物館所藏原住民族文物，並與卑南族Kasavakan（建和部落）、撒奇萊雅族Sakul（撒固兒部落）攜手提報，包含2件卑南族「雕人像板」及11件「撒奇萊雅族衣飾」。

文獻館介紹，雕人像板源自建和部落青年會所的雕刻柱，雕刻主題是一幅側面男像與一幅正面女像，由族人Lansiu（林賢優）與Adang（劉清福）合力創作，製成年代約落在1929年至1933年。

文獻館指出，青年會所是卑南族進行年齡階層訓練及文化傳承的重要場域，隨著卑南族各項祭儀在1955年後受到政府管制，加上天主教進入部落，青年會所遭到摧毀，這2件古物輾轉由民族所帶回典藏。

撒奇萊雅族衣飾部分，文獻館表示，原持有者是撒固兒部落族人高阿玉，這套衣物約從1890年代至1950年代逐次製作完成，呈現傳統撒固兒部落女子盛裝樣式。

依據民族所研究，這套衣物與2007年撒奇萊雅族正名後新製多種顏色的族服樣式明顯不同，它的縫製方式、配色到裝飾圖紋，均保有日治初期或更早期的風格，承載著撒固兒部落族人所認同的傳統衣飾記憶與文化，未來可望成為部落復興傳統衣飾重要依據。

建和部落代表在審議過程中表示，期盼透過指定古物來凝聚部落意識，也希望未來雕人像板有機會可以回到台東展示。撒固兒部落代表則說，撒奇萊雅族正名後的服飾與傳統服飾產生了斷層，這批衣飾的指定具有重大歷史教育意義，並有助於族人傳承文化。